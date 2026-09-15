El video de Francella que Milei no quiere ver: "El panorama es desolador"

Un testimonio de Guillermo Francella sobre la crisis que atraviesa la industria audiovisual en Argentina volvió a ser foco de atención en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece) en el mes de marzo, Guillermo Francella habló sobre la crisis de la industria audiovisual en Argentina. Asimismo, el video que salió a comienzos de año refleja la realidad actual del país y volvió a ser foco de atención en las redes sociales.

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Guillermo Francella durante una entrevista en Puro Show (El Trece).

En ese marco, el actor se refirió a la falta de trabajo y de producciones de ficción en el país, y también contó cómo esta situación afecta a sus propios hijos: “Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo”.

Luego, Francella profundizó sobre el difícil panorama que atraviesa la industria audiovisual y recordó cómo era el escenario cuando comenzó su carrera: “El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció. No se filma, obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé había unitarios, tiras diarias y había mucho trabajo. Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”.

El testimonio de Francella sobre la industria audiovisual en Argentina

Asimismo, el actor se refirió al crecimiento de las plataformas de streaming y destacó su comodidad, aunque lamentó la pérdida de ciertas costumbres vinculadas al cine: “Hoy el advenimiento de las plataformas es todo. Obvio que reconozco que es cómoda la plataforma: te instalás en tu casa con un gran sonido envolvente, detenés la película para ir al baño, para ir a tomar un café... pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció”.

Finalmente, el histórico actor de ficciones nacionales expresó su deseo: “Mi deseo es que el mecanismo vuelva a funcionar y que pueda generar de nuevo rodajes y actividad para actrices, actores y técnicos y que el trabajo no sea solamente continuidades de series que anduvieron medianamente bien, porque siempre trabaja el mismo equipo”.