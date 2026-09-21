¿Hay feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina? Qué dijo el canciller Quirno

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y agenda oficial, pero todavía queda por resolver un punto que impactará directamente en la organización de trabajadores y actividades: si el Gobierno establecerá feriados, asuetos o días no laborables durante la estadía del pontífice.

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Consultado este lunes 21 de septiembre sobre la posibilidad de implementar una medida de este tipo, el canciller Pablo Quirno señaló que la cuestión continúa bajo análisis. El funcionario explicó que se estudiará la conveniencia de facilitar la asistencia de los fieles en las distintas localidades que formarán parte del recorrido.

¿Habrá feriado por la visita del papa León XIV?

Por el momento, no hay un feriado confirmado por la visita del Papa a la Argentina. Durante la conferencia realizada este lunes en la Casa Rosada, Quirno fue consultado específicamente por la posibilidad de declarar días no laborables y sostuvo que todavía no existe una definición sobre el alcance de la medida.

“Con respecto a feriados, asuetos, días laborales o no laborales, es algo que continúa en análisis”, señaló el canciller. Quirno agregó que el Gobierno analizará la situación en función de las diferentes localidades que visite León XIV para determinar si resulta conveniente facilitar el traslado de los fieles. También aclaró que todavía no está definido qué jurisdicciones podrían quedar alcanzadas, en qué momento ni con qué modalidad.

"Lo que vamos a analizar es en función de las diferentes localidades que va a estar visitando el Papa, la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles en los diferentes lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos. Todavía no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos, feriados, en qué jurisdicciones, en qué momento y qué alcance tendría", añadió el canciller.

Por lo tanto, al 21 de septiembre, el calendario oficial de feriados no contempla modificaciones vinculadas con la visita papal. Cualquier eventual feriado, asueto o día no laborable deberá ser comunicado mediante la correspondiente medida oficial.

Cuándo viene León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

El Vaticano confirmó que León XIV realizará su visita apostólica a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026 . El recorrido incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján .

. El recorrido incluye actividades en . La agenda oficial contempla una primera jornada en Buenos Aires, con la recepción del pontífice en Aeroparque, una visita al Monumento al General San Martín y los Ejércitos de la Independencia y una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. También mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Papa León XIV.