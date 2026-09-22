CABA declaró inconstitucional la aplicación del régimen penal juvenil al caso de un adolescente de 14 años

El Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa. Según dijeron fuentes judiciales a este medio, el fallo solo tiene aplicación para el caso mencionado, no sobre la ley en general. El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció en X que van a impulsar el juicio político contra la jueza Laura De Marinis, autora del fallo.

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Conforme el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la jueza Laura De Marinis rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la defensa oficial y consignó que el implicado es "no punible". La magistrada desestimó el recurso al sostener que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación afirmó que "el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio", por lo que el Tribunal Superior de Justicia porteño "debe intervenir ante un conflicto de competencia entre los juzgados ordinarios de esta ciudad".

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por quien pesaba una causa por tentativa de robo infraganti, el 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige desde el 5 de septiembre pasado.

"Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", remarcó. Y sumó: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero".

De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley 27.801 que es el que establece el alcance de la nueva normativa.

La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, impulsora de la modificación del Régimen Penal Juvenil desde que era ministra de Seguridad, cuestionó la medida de la jueza De Marinis. "Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad", tuiteó Bullrich.

El antecedente de una jueza de Lomas de Zamora

Más temprano este mes, Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una cautelar que suspendía por 60 días. Luego, la cautelar fue revocada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora.

La cautelar había sido dictada el 7 de septiembre en el marco de un hábeas corpus colectivo y preventivo presentado por la Asociación Civil "No Seas Pavote", integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. El planteo buscaba frenar la aplicación de la nueva normativa en la provincia de Buenos Aires hasta que estuvieran dadas las condiciones necesarias para garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por el régimen.

Al fundamentar su decisión, la jueza Marta Pascual había advertido especialmente sobre el impacto que tendría la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal juvenil. Según su evaluación, la falta de condiciones materiales, institucionales y profesionales adecuadas podía derivar en una afectación grave de derechos fundamentales.