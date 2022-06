Cafiero apuntó contra Morales por el maltrato a Milagro Sala: "Que deje de hacer política con la condena de una mujer"

El Canciller apuntó contra el gobernador de Jujuy por aprovecharse de la situación de la dirigente social. Además, se refirió a la gira por Alemania.

El canciller Santiago Cafiero apuntó duramente contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la situación que se encuentra atravesando la dirigente social Milagro Sala. En las últimas horas, la Tupac Amaru y allegados a Milagro denunciaron que los policías de la provincia hostigan a la dirigente mientras se encuentra internada en terapia intermedia a causa de una "trombosis venosa profunda" en su pierna izquierda. Allí, aseguran que no la dejan a solas ni siquiera con los médicos; además le sacan fotos y graban videos en la habitación.

Sobre esto, en diálogo con El Destape Radio, el funcionario nacional manifestó: "Me duele mucho lo que pasa con Milagro. Yo debo confesar que tengo conversaciones bastante seguidas, no me gusta hacerlo público porque se manosea lo que le está sucediendo. Espero que la dejen de perseguir, eso espero". Y le envió un mensaje directamente a Gerardo Morales: "Que deje de hacer política con la condena de una mujer, es inaudito que siga haciendo política con el poder judicial de Jujuy. Que Morales se dedique a hacer política con su gestión, no necesita tenerla presa a Milagro para eso. Veo una cuestión política de fondo, veo que se vulneran los derechos de una persona que hoy está enferma, después de tecnicalidades no sé".

Por otra parte, Cafiero hizo referencia a la gira por Alemania que realizaron junto al presidente Alberto Fernández: "El G7 le permite a la Argentina llevar un mensaje distinto, la reflexión de las consecuencias que se viven en en Sur por la guerra. Es muy importante para Argentina participar del BRICS y G7". Y agregó: "Lo que expuso el presidente Alberto Fernández es el endeudamiento irresponsable del que son cómplices los organismos internacionales de crédito", sostuvo Cafiero y agregó que “El BRICS es un bloque muy potente y para la Argentina representa una gran posibilidad. De los primeros 4 socios comerciales de Argentina hay 3 en el BRICS".

El canciller también habló de la reunión que tuvieron el Presidente de la Nación y su par Boris Johnson. Sobre esto, contó que fue el Reino Unido quien la pidió y Argentina se la concedió. "El inicio de la reunión con Boris Johnson era de tinte comercial. El presidente Alberto Fernández respetuosamente lo escuchó y cuando terminó le dijo que la agenda no puede ser completa hasta que se resuelva la soberanía de las Malvinas", destacó el funcionario.

Por otro lado, Cafiero se refirió a la invasión rusa a Ucrania donde sostuvo que Argentina plantea un abordaje distinto de la guerra y es debidamente escuchada por sus pares. "Plantea un cese de hostilidades para luego dar lugar a una negociación, así terminan siempre estos conflictos", dijo. Mientras que al "ruido" que pueden generar las relaciones con China aseguró que es algo más "de los medios por cuestiones ideológicas". Y aseguró: "Nosotros tenemos un déficit de balanza comercial con China así que necesitamos que traigan inversiones. Y lo mismo con EEUU y les dijimos lo mismo".

Sobre las exportaciones, el ministro sostuvo: "De abril para acá las exportaciones a la India aumentaron, sobre todo en alimentos. Está habiendo una reacción de que Argentina se plantea como proveedor estable de alimentos. Las exportaciones de alimentos vienen aumentando, falta el capítulo de exportaciones de energía que todavía importamos. Tenemos los recursos naturales, faltan las obras". Mientras que, para cerrar, remarcó que el presidente está ocupado en ordenar las variables macroeconómicas para bajar la inflación y sentenció: "El Frente de Todos está discutiendo que herramienta de la caja funciona pero nadie discute cambiar la caja de herramientas".