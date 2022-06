Alberto Fernández denunció que se "violan los DD.HH." de Milagro Sala y tensa la relación con Gerardo Morales

El Presidente pidió a la Corte Suprema que intervenga en el caso que tiene en sus manos hace dos años. "Milagro lleva siete años presa", indicó.

El presidente Alberto Fernández denunció que en la provincia de Jujuy se violan los derechos humanos al mantener la prisión domiciliaria contra Milagro Sala, quien fue detenida de forma irregular y permanece internada con custodia policial por padecer una trombosis venosa aguda.

"Mi posición es humanitaria, como soy un hombre de derecho quiero que se aplique el Estado de derecho en todas partes", comentó Alberto Fernández en conferencia de prensa al explicar su visita al sanatorio donde se encuentra internada la dirigente. "Lo que le pasa a Milagro no es un invento: los médicos me dan un informe que tiene una trombosis venosa profunda y ese no es un tema menor, es serio", indicó.

Luego el jefe de Estado apuntó contra la situación que se vive en la provincia de Jujuy y la violación de las garantías constitucionales. "El tema de los derechos humanos es central, ningún país funciona mal. Prologar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos", arremetió.

"Les pido a los jueces que por favor dejen de lado teorías y doctrinas que se difundieron en los años anteriores la nuestro y que contradicen el Estado de Derecho", en un claro mensaje a la Corte Suprema, que tiene que definir la situación procesal de la dirigente de la Tupac Amaru que ya lleva más de 6 años detenida.

"Le pido a la Corte que tiene la causa hace dos años que se aboque al tema. Es una persona que tiene siete años de detención. Lo que le ocurre a Milagro Sala no quiero que le pase a nadie más. Estoy pidiendo liberación, no. Estoy pidiendo juzgamiento bajo la ley", reclamó el primer mandatario.

La situación de Milagro Sala

La activista ingresó el lunes último al sanatorio privado "Los Lapachos", de San Salvador de Jujuy, con un cuadro de "trombosis venosa profunda" luego de que se le practicaran estudios de rutina debido a un dolor que le aquejaba en su rodilla izquierda. Los abogados defensores de la dirigente social informaron que, desde ese momento, Sala fue traslada a la unidad de terapia coronaria, “para ser compensada y recibir el tratamiento necesario para la trombosis”

Según informaron, la dirigente social "se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”.

Luego, agregaron que los policías "informan constantemente, por teléfono, (suponemos que sus superiores o medios de comunicación) acerca del estado de salud de Milagro, y le realizan preguntas tanto al personal de la clínica como a los allegados a Sala. Los oficiales policiales no se limitaron a aguardar en las puertas de terapia, sino que ingresaron y permanecen en el lugar, al lado de la cama en la que está la dirigente social".

"Una oficial estaba al lado de la cama en la que está la dirigente social, escribiendo todo lo que escuchaba y veía, sacando fotos y filmando, y comunicando por teléfono desde el estado de salud de Sala hasta con quien habla", denunciaron.