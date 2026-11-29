El senador nacional por Formosa José Mayans calificó al canciller Pablo Quirno como "un desastre" luego de que se conociera el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó el pedido de Argentina para que el Reino Unido frene sus actividades petroleras, y en el marco de la profundización de la crisis diplomática con Brasil.

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"El Canciller no entiende nada", afirmó el titular del bloque Justicialista en declaraciones para Radio 10, donde recordó que el presidente Javier Milei "cambió el relato", porque "al principio" de su Gobierno "habló de la autodeterminación de los malvinenses y se manifestó admirador de Margaret Thatcher".

Mayans vinculó la postura de la Casa Rosada con el alineamiento internacional con Estados Unidos. Según señaló, meses atrás "hubo un desentendimiento" entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el Reino Unido "por el tema Palestina", episodio tras el cual el líder norteamericano "salió a bravuconear".

"Milei lo acompaña en todo, porque es muy servil, y se envalentonó; le salió el patriotismo y salió a reclamar el tema Malvinas. Milei entró en ese callejón y su canciller no tiene desperdicio, es un desastre", disparó Mayans.

Malvinas: el tribunal del mar rechazó el reclamo de Argentina y Reino Unido podrá avanzar con Sea Lion

Las declaraciones del senador ocurren tras la decisión mayoritaria del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de desestimar la medida cautelar solicitada por la administración argentina para que le ordenaran al Reino Unido frenar las actividades petrolíferas en las Islas Malvinas.

De esta manera, la administración libertaria, que depositó en el canciller Quirno y en la Secretaría de Legal y Técnica la estrategia jurídica, no podrá frenar de manera cautelar el comienzo del proyecto petrolífero de Sea Lion comenzarán a explotar la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

A horas de conocerse el fallo adverso del TIDM sobre el petróleo de las islas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) responsabilizó al Gobierno por su "improvisación" y sus "errores en la estrategia jurídica" durante el litigio.

El CECIM cuestionó además que el Gobierno pretenda presentar el fallo como un simple "traspié" y advirtió que la decisión internacional se produce cuando el Reino Unido ya prevé la extracción comercial de millones de barriles a partir de 2028.

Malvinas: el tribunal del mar rechazó el reclamo de Argentina y Reino Unido podrá avanzar con Sea Lion. Foto: Agencia NA.

Mayans apuntó contra Quirno por la situación con Brasil: "No tenemos representación"

En medio de una nueva crisis diplomática, Mayans también cuestionó la "inmiscusión directa" del Gobierno argentino en "asuntos de otro Estado, insultando al presidente" Lula da Silva. "No tenemos representación diplomática por los insultos", marcó.

Durante la semana, Quirno volvió a contradecirse y salió a aclarar que "nadie" del gobierno de Milei "está poniendo en duda" el triunfo electoral de Lula frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del pasado 26 de octubre. Asimismo, el diplomático resaltó que “la relación no está en sus carriles normales cuando Brasil unilateralmente decide retirar los embajadores" y afirmó que "no es una situación normal”.

La contradicción del ministro llegó en declaraciones a Radio Mitre, donde intentó moderar sus propios dichos previos, aunque mantuvo las críticas al proceso brasileño: “A los cinco minutos de terminar el comicio, que se haga una orden de arresto por uno de los candidatos es algo a lo que, por lo menos en la Argentina, no estamos tan acostumbrados”, afirmó en alusión a la situación del excandidato del Partido Liberal (PL), apoyado por Milei durante la campaña y que debió huir a Estados Unidos.

La tensión se disparó aún más luego de que trascendiera que Brasilia habría pedido al embajador Julio Bitelli que retire sus pertenencias y regrese a su país de manera permanente. Desde Itamaraty consideran que los dichos fueron claves para que el Gobierno de Lula no revea la situación.

Quirno aseguró que Argentina no recibió ninguna notificación oficial sobre un retiro definitivo y remarcó que esperan al representante brasileño "con los brazos abiertos".

En las últimas horas, Milei volvió a atacar a Lula y dijo que no tiene "ningún interés" en que lo invite a la asunción. El mandatario argentino volvió a llamar "presidiario" y "corrupto" a su par brasileño, en una entrevista con la CNN.