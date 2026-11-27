El senador nacional por Formosa José Mayans aseguró que el Gobierno impulsó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para evitar una eventual competencia interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Según sostuvo, el presidente "ya no tiene el liderazgo que esperaba conservar en esta etapa de su gestión".

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El titular del bloque Justicialista expuso su posición este jueves durante el debate de la reforma electoral en la Cámara alta, donde rechazó la propuesta acompañada por legisladores libertarios y aliados. En su intervención vinculó la iniciativa con la situación económica y social y con las tensiones dentro del oficialismo.

Mayans planteó que Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscarían impedir que Bullrich, actual senadora y exministra de Seguridad, dispute la candidatura presidencial dentro de La Libertad Avanza.

“Patricia mide bien, afuera”, afirmó durante la sesión. A partir de esa apreciación, sostuvo que los principales referentes del espacio oficialista no querrían enfrentar una competencia con la exfuncionaria en una elección primaria.

La lectura de Mayans sobre la interna

El senador formoseño aseguró que la decisión de avanzar con la suspensión de las PASO estaría relacionada con sondeos de opinión que, según dijo, mostrarían una buena imagen de Bullrich. En su intervención citó la afirmación de un periodista según la cual la exministra “mide el doble que el presidente”.

Mayans atribuyó a Karina Milei una reacción frente a esos supuestos resultados: “Cuando salió eso, estrago, no sé qué le debe haber agarrado a esta chica, Karina habrá visto las encuestas de Patricia, y dijo ‘ya mismo saquen las PASO’”.

“Fuera Patricia de la candidatura, ese es el espíritu de las PASO”, insistió Mayans al cuestionar la iniciativa oficial. También afirmó que el presidente habría perdido apoyo en las mediciones y que Bullrich contaría con una ventaja sobre él, sin precisar el relevamiento al que se refería.

El debate en el Senado

La intervención del dirigente justicialista se produjo durante la sesión en la que se trató el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno. Mayans rechazó la suspensión de las primarias y sostuvo que la medida buscaba cerrar el camino a una competencia dentro del espacio libertario.

El senador oriundo de Clorinda consideró que el oficialismo pretende ordenar su oferta electoral alrededor del presidente y evitar que otros dirigentes disputen ese liderazgo mediante una interna.

Durante la exposición, Bullrich siguió las declaraciones desde su banca y sonrió mientras el jefe del bloque opositor desarrollaba su interpretación.