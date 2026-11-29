La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó de un ataque con drones estadounidenses contra un barco pesquero con tres personas a bordo frente a la costa de Sirik, un condado iraní situado a lo largo del estrecho de Ormuz, antes del amanecer de este domingo..





Según declaraciones del departamento de relaciones públicas del ejército iraní, dos de los pasajeros fueron rescatados y trasladados al hospital, y la búsqueda del tercero, el propietario de la embarcación, continúa.