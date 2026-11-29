La tensión bélica en Medio Oriente sumó un nuevo foco crítico este domingo 29 de noviembre con el incendio de un buque petrolero en el estrecho de Ormuz tras impactar contra una mina naval y una escalada de ataques cruzados entre los rebeldes hutíes de Yemen y la coalición militar liderada por Arabia Saudita. A casi nueve meses del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el bloqueo marítimo y los bombardeos mantienen en vilo el suministro energético global. Seguí el minuto a minuto en El Destape.
Buques cisterna chocan contra minas en Ormuz y la capital de Yemen es blanco de ataques
Medios de comunicación afines a los hutíes informaron que los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí tuvieron como objetivo Saná. Mientras que la armada iraní informó que un petrolero se incendió tras chocar con una mina naval.
La coalición liderada por Arabia Saudí afirma que está llevando a cabo una acción militar en la capital de Yemen
La cadena Al Jazeera informó de la reanudación de los ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná.
El ejército iraní informa de un ataque con drones estadounidenses contra un barco pesquero
La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó de un ataque con drones estadounidenses contra un barco pesquero con tres personas a bordo frente a la costa de Sirik, un condado iraní situado a lo largo del estrecho de Ormuz, antes del amanecer de este domingo..
Según declaraciones del departamento de relaciones públicas del ejército iraní, dos de los pasajeros fueron rescatados y trasladados al hospital, y la búsqueda del tercero, el propietario de la embarcación, continúa.
Un buque Cisterna se incendió en el estrecho de Ormuz
La armada iraní informó que un petrolero se incendió tras chocar con una mina naval al este del estrecho de Ormuz
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