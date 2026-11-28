El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó al pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.

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La decisión se inscribe en una controversia entre la Argentina y el Reino Unido por la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en aguas que rodean a las islas Malvinas. El eje inmediato es Sea Lion, un proyecto para desarrollar un yacimiento petrolero situado al norte del archipiélago, bajo administración británica y reclamado por la Argentina.

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