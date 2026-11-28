El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó al pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
La decisión se inscribe en una controversia entre la Argentina y el Reino Unido por la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en aguas que rodean a las islas Malvinas. El eje inmediato es Sea Lion, un proyecto para desarrollar un yacimiento petrolero situado al norte del archipiélago, bajo administración británica y reclamado por la Argentina.
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