El presidente Javier Milei volvió a escalar la tensión diplomática con Brasil al renovar sus críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “corrupto” y “ladrón”. Además, confirmó que no tiene interés en asistir a la próxima asunción del mandatario brasileño, quien, según afirmó, todavía no lo invitó. Sin embargo, aseguró que el enfrentamiento político no afectó los vínculos comerciales entre ambos países.

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“No me ha invitado. No tengo ningún interés que lo haga tampoco”, sostuvo Milei durante una entrevista con CNN que se emitirá este domingo por la noche. De esta manera, el Presidente ratificó su postura frente al líder del Partido de los Trabajadores, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales.

Durante la conversación, el mandatario argentino rechazó que sus declaraciones contra Lula constituyan insultos y justificó sus cuestionamientos al acusarlo de haber intervenido en la política local. “Me ha insultado, sus ministros me han insultado, financió una campaña negativa en 2023 y luego vino a la Argentina e hizo campaña en 2025”, afirmó. También aseguró que el dirigente brasileño ya envió personas para actuar contra el oficialismo de cara a las elecciones de 2027.

En ese contexto, Milei insistió en sus calificativos contra Lula y volvió a hacer referencia a su paso por prisión. Según su interpretación, la liberación del presidente brasileño respondió a cuestiones de procedimiento y no a una demostración de inocencia.

Las declaraciones se producen después de que Brasil decidiera retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. A ese episodio se sumaron los cuestionamientos del canciller Pablo Quirno a la transparencia del balotaje brasileño, que el funcionario mencionó para explicar por qué el Gobierno argentino no reconoció oficialmente el triunfo de Lula.

Pese a la tensión diplomática, Milei buscó diferenciar el enfrentamiento político de los intereses económicos y comerciales. En ese sentido, aseguró que el intercambio entre la Argentina y Brasil permanece intacto y no sufrió consecuencias por sus diferencias personales con el mandatario brasileño.

Milei también respondió a Pedro Sánchez y habló de España

Por otra parte, el Presidente se refirió a España y a las críticas que Pedro Sánchez realizó contra su gestión durante el cierre de la campaña electoral. En ese marco, buscó separar las diferencias entre los gobiernos de los vínculos históricos y sociales entre ambos países. Milei sostuvo que la relación bilateral es “muy profunda” y recordó que más de medio millón de argentinos viven en territorio español. “Lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo. Los jefes de Estado son aves de paso”, expresó.

Las declaraciones llegaron después de que Sánchez cuestionara a Milei y al presidente estadounidense, Donald Trump, durante un acto de campaña. “Estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar”, había manifestado el mandatario español.

El alineamiento de Milei con Estados Unidos

Finalmente, Milei ratificó su cercanía con Estados Unidos y aclaró que su alineamiento internacional no depende exclusivamente de quién gobierne ese país. Consultado por el triunfo demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses, defendió su afinidad con Trump, aunque reconoció aspectos positivos del Partido Demócrata.

“Yo tengo alineación con Estados Unidos y tengo una predilección por el Partido Republicano y algunas de sus figuras, que me parecen extraordinarias. Eso no quiere decir que no reconozca en el Partido Demócrata elementos de mucho valor”, explicó.

No obstante, cuestionó a sectores de esa fuerza política que, a su entender, no representan los valores occidentales. En esa línea, defendió la orientación internacional de su administración y concluyó: “Lo que va a potenciar a la Argentina es que se alinee con los valores de Occidente. Y los faros de Occidente son Estados Unidos e Israel”.