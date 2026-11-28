El presidente Javier Milei volvió a tensar la relación diplomática con Brasil al volver a atacar a su par Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "corrupto" y "presidiario". Sin embargo, dijo que la relación con ese país "comercialmente está intacta".

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CNN en Español, grabada en la Casa Rosada, en la que el mandatario argentino también se refirió a la posibilidad de asistir al acto de asunción de su par brasileño, previsto para el 5 enero.

"No me ha invitado y no tengo ningún interés en que lo haga tampoco", afirmó Milei al ser consultado sobre su eventual participación en la ceremonia.

En ese contexto, el jefe de Estado cuestionó los posicionamientos públicos de Lula y de integrantes de su gabinete contra el Gobierno argentino. También lo acusó de haber financiado una campaña negativa durante las elecciones de 2023 y de haber intervenido en la política local durante 2025.

"Yo no miento sobre él cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, fue un presidiario. Él salió de la cárcel no porque se probara que fue inocente, sino por un recurso administrativo", señaló sobre los casi 600 días que pasó preso Lula en Curitiba, Brasil.

Y luego agregó: "Yo no lo insulté, dije que es un corrupto, un ladrón y que estuvo preso. Todo cierto. No probó su inocencia, salió por un recurso administrativo".

Qué dijo sobre Pedro Sánchez

Según CNN, el mandatario argentino contestó en la misma entrevista que no felicitaría al actual presidente español, Pedro Sánchez, en caso de que sea reelecto en las elecciones de este domingo.

"Tantos años de mentalidad socialista creen que lo importante son los jefes de Estado. Lo importante es el ser humano, el individuo, los jefes de Estado son aves de paso", agregó.

La derrota de Trump frente a los demócratas

Por otro lado, Milei fue consultado por cómo impactará su posicionamiento detrás de Donald Trump y los republicanos luego de la dura derrota legislativa que tuvieron a mano del Partido Demócrata.

"Tengo alineación con Estados Unidos y tengo una predilección por el Partido Republicano, en especial por algunas figuras que me parecen extraordinarias. Ahora, eso no quiere decir que yo no reconozca que en el Partido Demócrata hay elementos de mucho valor", apuntó.