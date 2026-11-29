Tras su regreso de Paraguay, donde mantuvo un encuentro con el mandatario paraguayo Pedro Alliana, Javier Milei cierra una semana clave en Argentina con un duro revés: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para detener la explotación petrolera en Malvinas y Reino Unido podrá continuar con el proyecto Sea Lion. Así concluye una semana donde, además, la Cámara alta dio media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO y Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En tanto, el mandatario adelantó que no saludará a Pedro Sánchez si gana las elecciones en España. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milei minuto a minuto.
Milei adelantó que no felicitará a Sánchez si gana las elecciones en España
El Gobierno de Javier Milei y sus políticas del domingo 29 de noviembre. Ultimas noticias, anuncios oficiales, decisiones políticas en Argentina.
Milei no va a felictar a Sánchez si gana en España
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en España. El presidente de Argentina, Javier Milei, quien mantiene diferencias con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a CNN que no lo felicitaría en caso de ser reelecto,
El fracaso técnico de Milei y el cierre de un año perdido para un modelo que agoniza
La suspensión de las PASO y la crisis económica empujan a Bullrich a romper con el oficialismo. Cierra 2026 como año perdido para la economía real y con los fondos de inversión como oposición a Milei. El presidente mendigo, en busca del salvataje chino y el permiso de Marco Rubio.
Al cierre de la semana en la que el riesgo país escaló por encima de los 1000 puntos, Patricia Bullrich le aseguró al dueño de un medio afín a Javier Milei que la suspensión de las PASO no iba a salir en el Senado y que ella se iba a presentar en 2027 para ser candidata a presidente. Fue antes del último feriado. El viernes, sin embargo, la senadora grabó un video para despitar y salió a atribuirse la victoria de La Libertad Avanza en el Congreso con la banda de sonido de “A mover el culo”. Los Milei lo saben: si algo quiso ella, fue evitar durante meses la votación del jueves pasado.
La plasticidad de la dirigente que pasó del peronismo a Milei con escalas en Domingo Cavallo, Elisa Carrió y Maruricio Macri es dificil de igualar. Como el peronismo opositor, la enemiga íntima del presidente prefiere que las PASO se sostengan para conservar la herramienta-amenaza de una candidatura contra Milei, ante la eventualidad de que todo termine mal y pronto. Es lo que quieren también los accionistas de las empresas de comunicación que la alientan como plan B. Por eso, Bullrich exige cambios en público y admite en privado que no descarta romper con Milei.
La economía de Milei lleva 19 meses en recesión
José Luis Daza cuestionó la definición convencional de recesión técnica. La metodología que reivindicó el viceministro fue adaptada hace décadas a la economía argentina por Juan Mario Jorrat. Sus indicadores revelan 19 meses consecutivos de recesión, sin señales de recuperación. El balance de la gestión de Milei es de 23 meses de recesión en 34 meses de gobierno.
El viceministro de Economía, José Luis Daza Narbona, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Imagen ChatGPT.
José Luis Daza Narbona, el chileno viceministro de Economía del gobierno de Milei, envió un mensaje al periodismo a través de su cuenta en la red X: “Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implica una recesión”. Luego indicó: “En Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del NBER (National Bureau of Economic Research)”. Desde estas páginas de El Destape le enviamos un agradecimiento al funcionario por esa invitación: es cierto, como dice Daza, que dos trimestres consecutivos de caída del PBI no alcanzan para definir una recesión en términos amplios. La economía de Milei, en realidad, está en recesión desde marzo de 2025.