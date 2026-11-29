Al cierre de la semana en la que el riesgo país escaló por encima de los 1000 puntos, Patricia Bullrich le aseguró al dueño de un medio afín a Javier Milei que la suspensión de las PASO no iba a salir en el Senado y que ella se iba a presentar en 2027 para ser candidata a presidente. Fue antes del último feriado. El viernes, sin embargo, la senadora grabó un video para despitar y salió a atribuirse la victoria de La Libertad Avanza en el Congreso con la banda de sonido de “A mover el culo”. Los Milei lo saben: si algo quiso ella, fue evitar durante meses la votación del jueves pasado.



La plasticidad de la dirigente que pasó del peronismo a Milei con escalas en Domingo Cavallo, Elisa Carrió y Maruricio Macri es dificil de igualar. Como el peronismo opositor, la enemiga íntima del presidente prefiere que las PASO se sostengan para conservar la herramienta-amenaza de una candidatura contra Milei, ante la eventualidad de que todo termine mal y pronto. Es lo que quieren también los accionistas de las empresas de comunicación que la alientan como plan B. Por eso, Bullrich exige cambios en público y admite en privado que no descarta romper con Milei.