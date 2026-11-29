Más de 38,7 millones de electores están llamados a las urnas en España este domingo 29 de noviembre para renovar 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 del Senado en las Cortes Generales, tras una campaña marcada por el debate sobre vivienda, costo de vida, servicios públicos, investigaciones judiciales y las posibles alianzas parlamentarias.
En la carrera electoral destacan como principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), espacio que reúne a fuerzas como Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y Comuns. A ellos se suman otras candidaturas con peso político o territorial, como Irene Montero (Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu), Idoia Sagastizabal (EAJ-PNV), Néstor Rego (BNG) y Cristina Valido (Coalición Canaria), además de Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta).
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Los colegios electorales abrieron a las 9:00 hora peninsular española (5:00 en Argentina), con partes de participación a las 14:00 y a las 18:00 (10:00 y 14:00 en Argentina). El cierre de urnas ocurre a las 20:00 hora peninsular (16:00 en Argentina) en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla —momento en que arrancan los recuentos en mesa y los primeros sondeos a pie de urna—, mientras que Canarias cierra a las 20:00 hora canaria (21:00 hora peninsular, 17:00 en Argentina), cuando comienzan a difundirse los primeros resultados provisionales en resultados.29neleccionesgenerales.es y en la app Elecciones Generales 29N. Alrededor de las 22:30 hora peninsular (18:30 en Argentina) está prevista la comparecencia oficial del Gobierno para actualizar el escrutinio provisional.