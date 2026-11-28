Tras la dura derrota de Argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por el petróleo en las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno reconoció que el fallo "era uno de los escenarios posibles" y se contentó con que fue "la primera vez que el Reino Unido tuvo que defenderse" ante un jurado. Las primeras perforaciones del proyecto hidrocarburífero Sea Lion comenzarán en marzo de 2027, según detalló.

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"Era uno de los escenarios posibles", se lamentó el canciller al dialogar con Radio Rivadavia, luego de conocerse el fallo del Tribunal.

Con 18 votos afirmativos y tres negativos, el TIDM rechazó esta mañana el pedido de medidas provisionales presentado los representantes argentinos para frenar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

"Es el rechazo de otorgar a Argentina medidas cautelares en el marco de un arbitraje mucho más grande", explicó Quirno.

Pese a la negativa del Tribunal, el funcionario de Javier Milei intentó rescatar ante la sociedad que se trató de "la primera vez que Argentina va a un tribunal internacional" por un tema ligado a la soberanía de las islas.

"Es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse a ese tribunal. El Tribunal del Mar reconoció, ante los ojos del mundo, la existencia de una disputa. Eso es un triunfo importante", planteó.

Cuándo extraerán petróleo los ingleses

La resolución permitirá a la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper comenzar con su cronograma de perforaciones previstas en Sea Lion para dentro de cuatro meses. El propio Quirno confirmó que en marzo del 2027 comenzará "la primera perforación" en la cuenca marítima norte de las Malvinas, de donde se prevé extraer millones de barriles de petróleo a partir de 2028.

Para el canciller, el fallo del TIDM "no significa una decisión final" y explicó que la Argentina continuará con el litigio para evitar que los británicos se lleven esos recursos. "Todo eso seguirá dirimiéndose en el arbitraje. Tenemos un objetivo, que se frene la explotación", apuntó.

Cómo sigue el arbitraje

Tras este primer revés, el Gobierno de Milei aguardará a que se constituya un nuevo tribunal que deberá analizar la controversia principal entre ambos países y ya no solo el pedido de medidas cautelares.

Desde Casa Rosada anunciaron que se "avanzará sin demora en la constitución" de este tribunal y que se solicitarán "las medidas necesarias para preservar los derechos de todos los argentinos".

"La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación", indicó la Oficina del Presidente de la República Argentina en un comunicado.

El festejo del Reino Unido

En paralelo, los británicos celebraron el fallo y remarcaron que el Gobierno argentino "fracasó en su intento" por "intentar impedir que los habitantes de las islas Malvinas tomaran sus propias decisiones".

"Hacemos un llamamiento a Argentina para que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a determinar su propio futuro y le instamos a que ponga fin a la presión económica que ejerce sobre las Islas Malvinas", señaló Londres en un comunicado difundido por el canciller inglés Ed Miliband.