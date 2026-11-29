Al cierre de la semana en la que el riesgo país escaló por encima de los 1000 puntos, Patricia Bullrich le aseguró al dueño de un medio afín a Javier Milei que la suspensión de las PASO no iba a salir en el Senado y que ella se iba a presentar en 2027 para ser candidata a presidente. Fue antes del último feriado. El viernes, sin embargo, la senadora grabó un video para despitar y salió a atribuirse la victoria de La Libertad Avanza en el Congreso con la banda de sonido de “A mover el culo”. Los Milei lo saben: si algo quiso ella, fue evitar durante meses la votación del jueves pasado.



La plasticidad de la dirigente que pasó del peronismo a Milei con escalas en Domingo Cavallo, Elisa Carrió y Maruricio Macri es dificil de igualar. Como el peronismo opositor, la enemiga íntima del presidente prefiere que las PASO se sostengan para conservar la herramienta-amenaza de una candidatura contra Milei, ante la eventualidad de que todo termine mal y pronto. Es lo que quieren también los accionistas de las empresas de comunicación que la alientan como plan B. Por eso, Bullrich exige cambios en público y admite en privado que no descarta romper con Milei.

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Tres años después de haber aterrizado en el poder, la extrema derecha todavía gobierna el Congreso y por eso convoca a sesiones extraordinarias con un temario de 11 puntos. Puede cambiar las reglas del juego electoral, sacar leyes como la de ludopatía II y desfinanciar a las personas con discapacidad apenas 20 días después de la visita de León XIV al cottolengo Don Orione. Pero no puede disimular su fracaso económico, ni siquiera con la creatividad de la ortodoxia. Si Macri inventó el “reperfilamiento” para no asumir el default pesos, Luis Caputo II inauguró el término “recesión técnica” para disimular el derrumbe de la actividad que es capaz de hundir el récord de Vaca Muerta. La recesión es tan técnica como el fracaso. Milei ya no enfrenta a la oposición política. Ahora soporta el desafío de los fondos de inversión que fueron siempre su prioridad de gobierno y le exigen cambios urgentes.



Como anticipó El Destape en exclusiva la semana pasada, con la escalada del riesgo país, el ex panelista volvió a rezar por un salvataje, venga de donde venga. El mismo funcionario que confió a este medio la primicia de que Caputo esperaba un salvataje chino para volver a estabilizar el barco -lo que el ministro admitió el martes en una entrevista en Neura-, ahora dice que el gobierno de LLA negocia un permiso de Estados Unidos para poder cerrar el acuerdo con Xi Jinping en la cumbre del G20 que se hará Miami en dos semanas.



En el ministerio de Economía, aseguran que la embajada china en Argentina ya transmitió a miembros del gabinete su aprobación para autorizar el uso del swap. A cambio, dicen, solo reclaman un gesto público, que podría incluir alguna visita como la que la eyectada Diana Mondino y Santiago Bausili hicieron en abril de 2024. “Trump puede hacer un aporte ahora y evitar ese acercamiento o esperar a lanzar un apoyo decisivo en campaña como el año pasado”, dicen cerca de Milei. La extraña fortaleza del presidente mendigo.



Mientras Peter Lamelas le escribe a Trump para evitar que el lobby de la embajada contra Huawei en Neuquén quede invalidado por una foto de Milei con Xi Jinping, en cercanías de Casa Rosada dicen que Pablo Quirno le consultó a Marco Rubio si existía alguna objeción a un salvataje chino. Trump no solo no ayudó en la causa Malvinas sino que usó a Milei para negociar con el Reino Unido. Ahora, el fallo del Tribunal del Mar, deja todavía más expuesto al malvinero de apuro.



Entre los economistas cercanos al gobierno preocupa la suba del riesgo país y se factura el error de no haber aprovechado la oportunidad de volver a los mercados en julio, cuando el índice estaba en 400 puntos. Pero más preocupa la escalada del dólar paralelo, en especial el Contado con Liquidación que utilizan las grandes empresas. La brecha y el traslado a precios pueden ser la chispa que transforme en combustión el malhumor social.



Según el último informe de la consultora Epyca, 2026 es un año perdido, con crecimiento paupérrimo. Más allá de que septiembre mostró un rebote intermensual (+1,1%) y una caída interanual (-1,2%), 2026 cierra por debajo del arrastre estadístico que había dejado 2025. “El año terminará con una suba promedio anual baja (en torno al 0,4%), lo cual implica una merma “punta a punta” (diciembre 2026 vs. diciembre 2025) cercana a -1%”, dice la consultora que dirige Martín Kalos.

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Para el economista Jorge Vasconcelos, la caída de la actividad que afecta a millones de personas fue brutal en el último año y se debe a que la economía de Milei se quedó sin crédito tras el estallido de la morosidad. “Por eso el cambio de ritmo de variación del PBI ha sido tan brusco: de crecer a un ritmo anualizado de más del 3 % entre octubre 2025 y marzo 2026, a caer a un ritmo anualizado de más de 4 % entre abril y septiembre de 2026. El cambio de ritmo ha sido de nada menos que 7,5 puntos porcentuales en términos anualizados, entre la tendencia positiva del pib registrada entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026, en relación a los guarismos del segundo y tercer trimestre de 2026”, dice el economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea.



Según sus números, el crédito en pesos lleva 6 trimestres estancado en el 9 % del PIB. Las consecuencias que describe Vasconcelos son alarmantes. Los deudores, dice, apelan al capital de trabajo, los ahorros y el achique de inventarios para cumplir con los servicios financieros de los préstamos por una cifra que puede estar en torno a 1.8 puntos del PIB. No solo hay muchas compañías en situación de iliquidez. El tercer año de Milei registró un aumento del 52 % de los embargos que afectó a 42000 empresas y congelamientos de cuentas bancarias por parte de ARCA.



A esta altura, todos lo reconocen, la salida no es sencilla. Si quiere evitar que la turbulencia financiera lo arrastre como le pasó a Macri a partir de 2018, el gobierno va a tener que seguir comprando reservas y el dólar va a seguir al alza. Si la devaluación se profundiza, la inflación puede ser bastante más alta en el año electoral.



Para aplacar la furia de Karina Milei, Caputo necesita reactivar la economía para que Milei recupere algo de adhesión, pero su propio esquema económico se lo impide. El ministro trader recibió en los últimos días una propuesta de un grupo de colaboradores para ampliar las licitaciones de construcción de obras del Banco Nación del 70 al 95% con el objetivo de reanimar un rubro clave. Le aseguraron que no tiene costo fiscal, pero Caputo no dijo ni sí ni no.



Si la suspensión de las PASO se confirma en Diputados, el peronismo tendrá que buscar un mecanismo contrarreloj para saldar sus diferencias. La ruptura, que nadie quiere y todos descartan, es una posibilidad.



El peronismo tiene proyectos y candidatos distintos. En los últimos días, Cristina salió a desmentir una frase contra Axel Kicillof que le atribuyeron en Clarín. El dato fue interpretado como parte del intento de la ex presidenta de evitar la ruptura y buscar algún tipo de acuerdo con el gobernador, en el año electoral. ¿Se avanzará en la próxima cumbre entre las distintas corrientes del PJ?



El próximo gobierno se encontrará con imágenes de un contraste violento y una sociedad partida. Una cara se verá este lunes en el Palacio Libertad, cuando el ceo de YPF, Horacio Marin, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y los directivos extranjeros de la italiana ENI y la emiratí XRG le pongan la firma a la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto más grande de la historia, Argentina LNG, un compromiso de inversión por 51.500 millones de dólares hasta 2050 para exportar 12 millones de toneladas anuales de gas licuado a través de dos barcos fábrica licuefacción. Según Econojournal, la mitad de la inversión se hará en los próximos 3 años y el objetivo es generar divisas por más de 9 mil millones de dólares al año.

Es el mismo país en el que en los últimos días se registraron escenas de tensión. El lunes pasado, vecinos de San Vicente, en el tercer cordón del conurbano, salieron a cortar la estratégica ruta 6 ante una orden de desalojo judicial contra históricos habitantes del lugar. Después de horas de mucha preocupación, que incluyeron la detención de tres menores por parte de la política bonaerense en el barrio La Merced, el intendente Nicolas Mantegazza frenó el desalojo. El mismo país en el que el martes pasado los trabajadores de la principal planta de poliestireno de Argentina, propiedad de Pampa Energía, también salieron a protestar por el despido de tres operarios. El sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate y los empleados de Marcelo Mindlin, ultrarrico y gran ganador del modelo de vínculos con todo el arco político, denuncian que en la planta de Zárate no se respeta el convenio colectivo y están prohibidas las paritarias desde marzo de 2024.



Presentado como disruptivo pero con un modelo que ya se aplicó hasta el aburrimiento en los últimos 50 años, Milei dejará una pesada herencia. Fondo de olla, decadencia pronunciada y también continuidad, el experimento libertario completa un ciclo de bajo crecimiento y recesión que ya acumula demasiados tiempo. El informe de Epyca sobre la recesión que el gobierno disfraza con tecnicismos incluye una mirada de largo plazo y habla de dos décadas perdidas (2011-2031). “En el medio de un “bono demográfico” -con población relativamente “joven” y mayor proporción de personas adultas en edad de trabajar de las que habrá en el futuro-, con términos de intercambio históricamente altos y un nuevo nicho de exportación que garantiza un superávit comercial durante algunos años, Argentina no logra crecer ni dejar de destruir empleo privado de calidad”, dice.



Para los autores, la perspectiva no es la mejor. Después de 2026, incluso si Argentina logra crecer a un ritmo sostenido del 2% anual, recién en 2030 empataría (o superaría levemente) el nivel de PIB per cápita que tuvo en 2011. Si “todo sale bien”, dicen, estamos hablando de “dos décadas perdidas” en el desarrollo socioeconómico argentino.