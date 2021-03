Prat Gay quiso elogiar a Macri pero lo terminó destrozando

El ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, intentó defender al ex presidente Mauricio Macri acerca de su gestión y la inflación, pero terminó reconociendo que tuvo cinco fuertes impulsos devaluatorios cuando durante su campaña de 2015 prometió no permitir la suba de la cotización del dólar.

"Misma inflación de alimentos en el inicio de sus mandatos, a pesar de que la devaluación (del tipo de cambio OFICIAL) de MM fue 5 veces mayor que la de AF. Que no te engañen con lo de ´desastre devaluatorio´", sostuvo Prat Gay en su cuenta personal.

Prat Gay hizo referencia a la devaluación luego de que Cristina Kirchner en la audiencia por la causa dólar futuro denunciara que los funcionarios del macrismo compraron las divisas ofrecidas en contratos por el Banco Central y luego devaluaron la moneda.

Cristina señaló a Quintana por la causa dólar futuro

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que "ningún amigo" suyo ni "ningún funcionario" de su Gobierno tuvo contratos de dólar futuro y sostuvo que, en cambio, sí "los tenían los amigos de (Mauricio) Macri y sus funcionarios", al exponer ante la Cámara Federal de Casación en la causa donde está procesada y pide ser sobreseída.

La ex presidenta apuntó con Mario Quintana quien era secretario de Coordinación Interministerial cuando decidió el precio de referencia con el que se iban a cancelar los contratos del Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX).

Quintana era, hasta asumir como funcionario de Mauricio Macri, director de Farmacity y CEO del Fondo Pegasus que, entre ambos, compraron US$ 11.480.000 de dólares a futuro.

La maniobra de Quintana había sido revelada por Iván Schargrodsky en El Destape, donde mostró la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, quien ante el juez Claudio Bonadio expuso que hubo una reunión que se llevó a cabo "el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía". "En esta última reunión (...) se acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones", relató Fernández.