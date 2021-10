Macri y su fanatismo por Netflix: "Estoy en contra de quedarme meta champagne y vino"

El ex presidente justificó por qué dejaba de trabajar a las siete de la tarde durante su gestión y se lamentó porque el presidente no tiene vacaciones.

El ex presidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, tuvo su primera aparición en Twitch en una entrevista en el canal del PRO. Durante la charla, el ex mandatario se refirió a la polémica del día en el que admitió que cuando era presidente cortaba de trabajar a las 7 de la tarde y ponía Netflix.

"Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia", había dicho Macri en su momento, en diálogo con Juana Viale en "La noche de Mirtha".

Qué dijo Macri de su polémica confesión sobre Netflix

"Siempre buscan sacarte las cosas de contexto", comenzó diciendo Mauricio Macri vía Twitch y pasó a explicar que él siempre trabajó "10 o 12 horas por día". "Pero hay un momento del día en el que tenés que saber cortar porque sino te pasas de rosca y al otro día no estás bien. Empezás a confundirte entonces tenés que estar tranquilo, en el eje, para contribuir en tu día de trabajo", agregó.

Para justificar su frase, sostuvo que está en contra de "este tema de la política" de "quedarse hasta las 2 AM meta champagne y vino" ya que no le parece sano. Por eso, aseguró que para él "uno tiene que trabajar desde temprano a la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, irse a su casa y estar con tu familia". "Si Antonia te dice de armar un rompecabezas a las 8 de la noche, armas un rompecabezas o ves una película en Netflix", afirmó.

En este sentido, se lamentó porque los presidentes no tienen vacaciones. "Lamentablemente, el presidente no tiene vacaciones y no tiene ninguna hora del día en la que no pueda estar online", sostuvo Macri y reconoció que "lamentablemente", eso pasó mucho durante su gestión.

"Hubo accidentes y situaciones que te sorprendían a cualquier hora de la noche pero no significa que tengas que estar enganchado, sin poder desconectar y sin darle lugar a los afectos, a vos repararte del día de batalla", finalizó.

"No soy un domador de reposeras"

En otro punto de la entrevista, Macri comenzó a "desmentir" algunas de las acusaciones que se le hacían cuando era presidente. Por ejemplo, el entrevistador le marcó que en Twitter se lo acusaba de ser un domador de reposeras, definiéndolo como un vago o como una persona que no trabaja.

"Te pueden agredir, calumniar todo el tiempo pero al final cuando es falso, te eleva", reconoció Macri. Al hablar expresamente sobre la frase "domador de reposeras", expresó: "Es una derivación del vago. Era poco creíble para alguien que ha hecho tantas cosas de su vida con la empresa familiar, en Boca, en la Ciudad y en la presidencia".