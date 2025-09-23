Macri lanzó un guiño a Milei, en su peor momento: "No creo que cuanto peor, mejor"

En medio de una nueva reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump para sellar un salvavidas financiero ante la crisis cambiaria a un mes de las elecciones, Mauricio Macri, expresó que "es un momento para ser prudente" y se opuso a creer que "cuanto peor, mejor".

"Es un momento para ser prudente, no soy de los que creen que cuanto peor, mejor", dijo el presidente del PRO al ingresar a un encuentro de candidatos amarillos en la sede del partido, en el barrio porteño de San Telmo.

Noticia en desarrollo...