Macri lanzó un guiño a Milei, en su peor momento: "No creo que cuanto peor, mejor"

A un mes de las elecciones, el líder del PRO pidió ser "prudente" con las declaraciones en el contexto económico actual aunque insinuó que no es bueno.

23 de septiembre, 2025 | 10.19

En medio de una nueva reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump para sellar un salvavidas financiero ante la crisis cambiaria a un mes de las elecciones, Mauricio Macri, expresó que "es un momento para ser prudente" y se opuso a creer que "cuanto peor, mejor".

"Es un momento para ser prudente, no soy de los que creen que cuanto peor, mejor", dijo el presidente del PRO al ingresar a un encuentro de candidatos amarillos en la sede del partido, en el barrio porteño de San Telmo.

Noticia en desarrollo...

