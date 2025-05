Golpearon e hirieron al padre Paco Olveira en la marcha de los jubilados

En una nueva jornada de represión ante el Congreso de la Nación, efectivos de la Policía Federal golpearon e hirieron fuertemente en la cara al padre Francisco "Paco" OIveira, de Opción por los Pobres. Fue durante una nueva marcha de los jubilados, que cada miércoles se manifiestan en contra de los recortes de sus haberes y contra el fin de la moratoria. "Es injusto porque yo me opuse a la detención del otro compañero así que yo me enfrenté a la autoridad, así que yo tendría que estar detenido no él. Él está acá demorado", reclamó el cura en declaraciones a C5N.

"Estábamos ahí en la primera fila dando la vuelta al Congreso como todos los miércoles y en un momento empezaron a empujarnos fuertes hacia la vereda, tiraron a una de las jubiladas, nos acercamos a ella y lo agarraron al compañero y yo últimamente me agarro al que se quieren llevar preso y yo siempre salgo en libertad", contó sobre lo sucedido.

Olveira dijo que "como siempre, al cura no se lo llevan detenido", pero sí se llevaron a otra persona que estaba en el lugar protestando y que "no hizo nada".

"Yo me voy a quedar e ir con él, pero claro yo tengo coronita", sostuvo, luego de haber sido atendido por emergencias en el lugar y de que le tomaran los datos, en caso de que lo quisieran llamar de la Fiscalía para declarar. Según contó, no se dio cuenta cuando lo golpearon y supone que fue con alguno de los escudos.

En el operativo que actúa en cumplimiento del Protocolo Antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se puede ver el accionar de la Gendarmería Nacional, que se dispuso a "correr" a las y los manifestantes arriba de las veredas empujándolos con escudos y gases lacrimógenos, con acompañamiento de la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En cada manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el accionar policial deja varias personas heridas y o detenidas, incluidos periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa, que se acercan al lugar para registrar los hechos.

Noticia en desarrollo