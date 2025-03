Fin de la moratoria: por decisión de Javier Milei, 7 mil adultos mayores riojanos no podrán jubilarse

A partir del pasado domingo, las personas que no tengan los 30 años de aportes no podrán jubilarse. En la provincia de La Rioja, según el Gobierno provincial, al menos siete 7 mil personas serán afectadas.

El acceso a la jubilación universal fue lanzada en el primer gobierno kirchnerista que tenía como objetivo darle posibilidad a miles de argentinos de acceder a una jubilación mínima. Esto se debe a que el ex presidente Nestor Kirchner argumentó que tras décadas de desempleo e informalidad, el Estado iba a absorber esa faltante del trabajo no registrado.

Pero tras la medida anunciada por el Gobierno nacional, el diputado de La Rioja de Unión por la Patria, Ricardo Herrera, calificó la medida de una gran "insensibilidad, inhumanidad y falta de empatía", y remarcó en su cuenta personal de X (ex Twitter): "El domingo vence el plazo de la moratoria previsional 243 mil personas no podrán acceder a jubilarse porque Milei sigue eligiendo como variable de ajuste a las personas jubiladas y adultos mayores. Aprobaron un nuevo acuerdo de endeudamiento y sometimiento con el FMI pero para apoyar la moratoria no dieron quórum".

"No tienen fundamentos para apoyar la insensibilidad de este Gobierno, por eso prefieren mirar para otro lado", destacó Herrera y remarcó que desde su espacio se defendió la herramienta "porque fue la más importante, desde el 2004 a esta parte permitió que más de 6.800.000 personas se pudieran incluir en el sistema previsional de Argentina".

En ese tono, el funcionario riojano explicó "solo en el 2024 hubo 427.000 se jubilaron y el 73% se jubiló por moratoria", y detalló que "en el 2025 ya hay 243.000 que están en condiciones de jubilarse por la moratoria previsional".

"Hay en La Rioja 7 mil personas, qué le vamos a decir a esos futuros jubilados que cumplen años la semana que viene y que no tienen los aportes previsionales. Les vamos a decir que esperen 5 años. La verdad es muy difícil mirar para otro lado en este tema, dejar que los jubilados sigan siendo la variable de ajuste de este modelo es de una inhumanidad tremenda, no lo podemos permitir", concluyó el funcionario.

Una medida nacional muy cuestionada

Según indicó el Gobierno nacional se busca ahorrar parte del Gasto Social que corresponde a la moratoria. Las erogaciones en moratorias previsionales del primer bimestre de este año representaron el 15,7% del total del gasto social, mientras que el año pasado eran el 11,9%, según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

En este marco, se estima que en 2025 siete de cada 10 mujeres no podrán jubilarse a los 60 años. En tanto, con los hombres este número desciende a cinco de cada 10. Esto implica que más de 240.000 personas no puedan acceder al haber durante este año. Otros de los datos que se destacó es que durante diciembre de 2024, el sistema previsional estuvo compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones, que no es lo mismo que el número total de jubilados. De ese total, unos 4,3 millones (59,5%) fueron obtenidas a través de una moratoria previsional.

Las diferencias con el PUAM

La Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se presenta como una alternativa para aquellos que no alcanzan los años de aportes jubilatorios. Para acceder a ella, se requiere tener 65 años o más, sin distinción de género, lo que implica un aumento en la edad de jubilación para las mujeres. El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, y tanto jubilados como beneficiarios de la PUAM reciben un bono adicional, congelado desde marzo de 2024.

Sin embargo, la PUAM conlleva ciertas restricciones. Los beneficiarios deben renunciar a la posibilidad de trabajar en relación de dependencia y demostrar estar por debajo de la línea de pobreza. Además, se exigen requisitos como ser argentino o residente de larga duración en el país, y no percibir otras jubilaciones o pensiones.

Es importante destacar que la PUAM no es compatible con la pensión por fallecimiento del cónyuge y no otorga pensión a hijos menores o discapacitados en caso de fallecimiento del beneficiario. Estas condiciones limitan el alcance de la PUAM y generan cuestionamientos sobre su suficiencia como red de protección social para adultos mayores.