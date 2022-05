La carta del papa Francisco a Hebe de Bonafini: "Es admirable la trayectoria de Madres"

Lo expresó el Sumo Pontífice en el marco del homenaje a los 45 años de la primera marcha en reclamo por la aparición con vida de los secuestrados y desaparecidos durante la dictadura.

En el marco de los 45 años de la primera marcha en reclamo por la aparición con vida de los secuestrados y desaparecidos durante la dictadura, el papa Francisco envió una carta a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para homenajearlas y reivindicar la lucha y su "admirable trayectoria".

"Querida Hebe, muchas gracias por tu mensaje y por el libro que me enviaste. Lo leí detenidamente y es admirable la trayectoria que las Madres de Plaza de Mayo, con permanencia, han llevado adelante durante estos 45 años", comienza el texto de Francisco escrito a mano, como lo hace habitualmente, y enviado desde el Vaticano.

El Pontífice señaló que las Madres "son protagonistas de esta historia de dolor con la búsqueda de sus hijos desaparecidos" y las llamó "Madres de la Memoria" en la nota difundida por la organización en su cuenta de Twitter. Para finalizar, Jorge Bergoglio expresó: "Rezo por ustedes y por favor no se olviden de rezar por mí. Que Jesús las bendiga y la Virgen Santa las cuide. Fraternalmente".

Las Madres conmemoraron el sábado con diversos actos los 45 años de la primera ronda que realizaron en Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977, cuando un puñado de ellas marchó alrededor de la Pirámide de Mayo para reclamar la "aparición con vida" de sus hijos detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Actos por los 45 años de Madres de Plaza de Mayo

Las Madres de Plaza de Mayo conmemoraron el sábado los 45 años de lucha. En el homenaje de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora participaron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y referentes de organizaciones de derechos humanos.

"A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las 'locas' seguimos de pie", señaló la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, a los 91 años. "No fuimos heroínas ni nada de eso. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo" y sostuvo que "nos llamaron locas y sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrancaron lo más preciado que puede tener una mujer, y lo transformamos en amor, no en odio, y en lucha pacífica".

"Hoy quedamos muy pocas madres, pero estamos tranquilas porque están los jóvenes y a ellos les pasamos la posta. No hay que tener miedo a la palabra militancia, que significa compañerismo, ocuparse del otro", reflexionó.

En tanto, Perczyk firmó un convenio de cooperación entre el ministerio de Educación de la Nación y las Madres línea fundadora, con el fin de levantar un centro universitario especializado en derechos humanos.

Por la tarde, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini, volvieron a Plaza de Mayo para encabezar un acto que contó con la participación de diverdos oradores como el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque y el periodista y abogado en causas de lesa humanidad, Pablo Llonto.

"Reivindicamos la lucha de nuestros hijos. La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor por el otro. Esa era la lucha que dieron nuestros hijos. La política no es un camino para buscar trabajo", señaló.

Asimismo, la histórica referente del movimiento de derechos humanos afirmó estar "convencida" en relación a la tarea de los jóvenes, al considerar que las nuevas generaciones "nos llevan por delante un kilómetro o dos, por no decir muchos más, en cuanto a claridad, fuerza y voluntad". "Mis hijos e hijas me hablaban del FMI (Fondo Monetario Internacional) y a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Pero la verdad es que ellos avanzan y se llevan todo. Son voraces", completó.