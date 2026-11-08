Este domingo 8 de octubre, León XIV será recibido en Aeroparque por Javier Milei, apodado "el león" por sus seguidores, cuando su dogmatismo y violencia para defender la economía ultradesregulada eran tomados como una supuesta batalla cultural. El Presidente intentará mostrar al Papa una gestión que minimiza recursos para pensiones de discapacidad y legislación de protección al trabajo, ante la posibilidad de que el líder de la Iglesia Católica se lo eche en cara. No es un problema para el Jefe de Estado, ya que pasó de calificar como "el argentino más importante" al anterior sumo pontífice, Francisco, luego de haberlo caracterizado como "el representante del maligno en la tierra".

{{{htmlAmp}}}

Los problemas de salud del sumo pontífice pusieron en suspenso su visita a Argentina. En una charla con El Destape, un diputado de la oposición especulaba que la insistencia de los comunicadores afines al gobierno mileísta en que Robert Prevost no iba a venir, era porque en la Casa Rosada "los incomodaba".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El Papa es de todos los argentinos", dijo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que buscó mostrarse a la cabeza de la organización de la llegada de León XIV. Habida cuenta de que los hermanos presidenciales no son afines a la institucionalidad, el Senado ya pidió que no lo excluyan de la recepción que se hará en el Palacio Libertad.

La Iglesia ya hizo sus advertencias entre las diferencias de miradas entre el Papa y el presidente de la motosierra. La Conferencia Episcopal Argentina consideró un "error gravísimo" que León XIV sea puesto "de un lado o del otro de la grieta". El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, adelantó que el Sumo Pontífice, se encontrará con “una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día” en la que "duele que un porcentaje grande de hermanos la están pasando mal".

En un mensaje dirigido a la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sucesor de Francisco expresó: "La economía no es un fin en sí mismo, sino un aspecto esencial, aunque parcial, del tejido social en el que se desarrolla el proyecto de amor que Dios tiene para cada ser humano. El bien común exige que la producción y el beneficio no se persigan de manera aislada, sino que se orienten a la promoción de cada hombre y cada mujer". Estas palabras fueron dadas durante el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral.

El trabajo y su futuro, con la aparición de la Inteligencia Artificial, es un contrapunto entre el Presidente y el Sumo Pontífice. Mientras que Milei desregula para que la Argentina sea para los tecnomillonarios un hub de datacenters, León XIV hizo un llamado a que esta nueva forma de tecnología sirva "a la dignidad de cada persona y refuercen los lazos que unen a la familia humana".

Prevost, estadounidense de nacimiento, dedicó su primera encíclica a la Inteligencia Artificial. "Me han llegado otras voces, muy inquietantes, sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de todo control humano. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden impedir el acceso a la atención médica, al trabajo y a la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias", advirtió.

Once días antes de que León XIV aterrice en Aeroparque, el Ministerio de Salud le realizó la transferencia por $828.708.195,16 al Cottolengo Don Orione, previa intimación de la justicia. La cancelación de la deuda con la entidad, que visitará el Papa en su periplo argentino, se enlaza con la resistencia del Gobierno en cumplir con las pensiones por discapacidad, que desafían el déficit fiscal del plan económico.

El oficialismo en la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de emergencia en discapacidad, que replica la iniciativa promovida por la oposición. "Es una demagogia porque el Papa, apenas pise Argentina, va a ir al Cottolengo de Don Orione", deslizó una voz del arco opositor.

Fuentes parlamentarias habían afirmado que los fondos para discapacidad para el año que viene están, aunque desde el Ministerio de Economía expresaron su incomodidad con lo que le demandaría económicamente a las arcas que vigila Luis Caputo."Hay que ver qué pasa cuando despegue el avión del Papa", especulaban en la Cámara baja.

Milei y Francisco: del "maligno" al "argentino más importante"

Antes de llegar a la Casa Rosada, Milei calificó a Francisco como "el imbécil que está en Roma" y "representante del maligno en la tierra". En la campaña presidencial de 2023, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, cuestionó el concepto de justicia social que reivindicaba el entonces Papa —y el peronismo—, al que definió como "un robo" y "un trato desigual ante la ley". También lo acusó de tener "injerencia política" en favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Milei fue electo presidente y juró los Santos Evangelios, pero antes, en un acto de fe ultraliberal, le cedió el cierre de campaña, previo a la primera vuelta, al economista Alberto Benegas Lynch (hijo). "Creo que habría que iniciar lo que hizo (Julio Argentino) Roca, que es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario", lanzó "el prócer", apodo con el que el líder de La Libertad Avanza lo venera.

El Presidente electo buscó distender la relación con el líder de la Iglesia Católica con declaraciones y un pedido para que visite la Argentina, afirmando que su presencia "traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos".

En febrero de 2024 se produjo el encuentro entre Francisco y Milei, que le dio un abrazo, emocionado. "Te cortaste el pelo", le dijo el Papa al mandatario, que le respondió: "No, lo emprolijé". Mientras el Presidente comenzaba a aplicar su plan de desregulación y minimización del Estado, Francisco recibía y respaldaba a las víctimas del modelo. Fue así que afirmó que el desfinanciamiento a las universidades era "criminal". "El diablo entra por el bolsillo, no lo olviden", advirtió, mientras en Argentina estallaba la causa ANDIS por presunto desvío de fondos destinados a discapacidad.

Más directo fue al repudiar la represión a jubilados en las habituales movilizaciones al Congreso. "Me hicieron ver el filmado de una represión hace una semana. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay: ese gas pimienta de primera calidad. Decían que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, porque eran comunistas. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Ténganlo en cuenta", expresó en su discurso, en el marco de la conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares en septiembre de 2024.

El Papa Francisco falleció en abril del 2025 a los 88 años. El Presidente viajó a Roma a las exequias del sumo pontífice, al que definió como "el argentino más importante de la historia". A través de X, Milei reveló la conversación que tuvieron en el Vaticano, en la que le pidió perdón por los insultos. Según su versión, Bergoglio, el porteño pícaro, le respondió: "No te calentés, todos hacemos boludeces de chico".