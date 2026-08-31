Qué opina el papa León XIV sobre la IA: la encíclica del Sumo Pontífice sobre la Inteligencia Artificial

En medio del desarrollo de nuevas tecnologías y la predominancia de la inteligencia artificial en el mundo, el Papa León XIV compartió su opinión sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana y lanzó una dura advertencia.

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Cuál es la opinión del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial

El pasado 25 de mayo de 2026, el sumo pontífice presentó su primera encíclica "Magnifica humanitas" (Magnifica Humanidad), un documento de 200 páginas. Durante el evento en el Aula del Sínodo, del Vaticano, el líder de la Iglesia católica compartió una reflexión sobre la IA frente a cardenales, teólogos y expertos en tecnología. En su discurso, León XIV consideró que "la inteligencia artificial debe ser desarmada".

"La palabra es fuerte, lo sé, pero se eligió deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de llamar la atención, despertar las conciencias e indicar caminos a seguir para la humanidad", añadió.

El Papa León XIV pidió "desarmar" la Inteligencia Artificial

En ese sentido, el sumo pontífice consideró que la IA se tiene que alejar de "lógicas que la transforman en instrumento de dominio, exclusión o muerte". Al considerar que la tecnología debe "estar ​​​​​​al servicio de todos y del bien común", sin quedar en manos de unos pocos.

Entre los pasajes más fuertes del discurso, León XIV mencionó haber recibido relatos inquietantes sobre el impacto de la IA en diferentes ámbitos. "Me han llegado otras voces, muy inquietantes, sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de todo control humano. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden impedir el acceso a la atención médica, al trabajo y a la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias", lamentó.

Al respecto, consideró que mientras esas voces se escuchan, resuena con fuerza el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman las decisiones que los afectan. El Pontífice fue igual de claro sobre los límites de la propia Iglesia: dijo que no tiene respuestas técnicas ni pretende reemplazar a quienes sí tienen la competencia para desarrollar estas tecnologías.

Y remarcó que su contribución es otra: "Aportamos una sabiduría sobre lo humano que nuestro tiempo necesita desesperadamente, cada persona es única e insustituible, un sujeto libre e inteligente dotado de conciencia, capaz de buscar a Dios, de servir a los demás y de cuidar de nuestra casa común".

No alcanza con desarmar: hay que reconstruir

León XIV vinculó el planteo con una experiencia personal de sus años como misionero en Perú, cuando las inundaciones de 2017 destruyeron barrios enteros. "Aprendí que reconstruir no significa simplemente reemplazar lo que ha sido destruido. Significa reparar los lazos, restablecer la confianza y despertar la esperanza en el futuro. Además, nadie reconstruye solo", apuntó.

En ese sentido, trasladó la idea a la IA al señalar que es necesario desarmarla, pero no es suficiente. El paso posterior, para el Papa es unirse para la reconstrucción: "Solo juntos, quienes diseñan los sistemas y quienes sufren sus consecuencias, los países más ricos y los más pobres, las instituciones y los individuos, los centros de poder y las periferias, seremos capaces de construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la familia humana".