De dónde es Papa León XIV: así es el lugar donde vivió el Sumo Pontífice

Robert Francis Prevost fue elegido como líder de la Iglesia Católica en 2025 y decidió asumir su pontificado bajo el nombre de León XIV. Si bien tenía un rol clave en la Iglesia Católica, no era tan conocido por los fieles que comenzaron a interesarse en sus orígenes y en la carrera del sumo pontífice estadounidense-peruano.

Dónde nació el Papa León XIV: los detalles de su vida

Si bien la carrera eclesiástica de Prevost lo llevó a recorrer distintos países y a dejar un legado profundo en Perú, sus raíces familiares y su infancia transcurrieron en Estados Unidos. El Papa nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Fue el menor de tres hermanos y se crió junto a sus padres, quienes participaban activamente en la vida de su parroquia. Sus raíces son europeas: sus cuatro abuelos fueron inmigrantes procedentes de Francia y de España.

A los 14 años ingresó al Seminario Menor de los Padres Agustinos, y años más tarde completó estudios de Matemáticas y Filosofía en la Universidad de Villanova, en Pensilvania. Su vínculo con la orden agustina se profundizó cuando, a los 22 años, comenzó su noviciado en Saint Louis, camino que lo llevaría más adelante a su ordenación sacerdotal en Roma y a una extensa trayectoria misionera en el Perú, país donde pasó buena parte de su vida adulta y hasta adquirió la ciudadanía antes de asumir cargos en el Vaticano.

¿Cómo era la casa en la que creció el papa León XIV?

Más allá del dato general de su ciudad natal, al asumir distintos medios identificaron con precisión la casa en la que Prevost pasó gran parte de la vida familiar. Se trata de una vivienda ubicada en el barrio de Dolton, dentro del área metropolitana de Chicago, donde residió durante más de veinte años junto a sus padres y sus dos hermanos.

La propiedad es una construcción sencilla: es de un solo piso, con paredes de ladrillo y tres habitaciones, refleja el origen modesto de la familia. Según se supo tras la elección del nuevo Papa, la casa había sido vendida en 1997, luego del fallecimiento de su padre, y en años posteriores atravesó un período de deterioro. Hoy es considerada un punto de referencia para quienes buscan reconstruir la historia del líder de la Iglesia Católica y en Google Maps aparece señalizada como sitio histórico vinculado al pontífice.