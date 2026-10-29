Embargaron al Ministerio de Salud por $828 millones por el Cottolengo Don Orione

La Justicia ordenó embargar cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828.708.195,16 en el marco de una causa iniciada por el Cottolengo Don Orione y la Escuela de Educación Especial San Pío X. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, que señaló que persiste el incumplimiento en la provisión de medicamentos e insumos, pese a los requerimientos realizados. Desde el Ministerio, en tanto, sostienen que el expediente se originó a partir de una sentencia de 2022 vinculada con las prestaciones y que el Estado ya avanzó en la regularización de la deuda.

{{{htmlAmp}}}

La resolución, firmada el 27 de octubre, dispuso trabar un embargo sobre cuentas del Ministerio de Salud en el Banco Nación hasta cubrir los $828.708.195,16 reclamados. El monto corresponde al presupuesto presentado por la Farmacia Caruso, de La Plata, para la compra de medicamentos e insumos requeridos por la institución.

El juez fundamentó la decisión en el incumplimiento que, según consta en el expediente, persistía pese al tiempo transcurrido y a los requerimientos administrativos realizados. La presentación de la parte demandante incluía documentación vinculada con los pedidos de medicamentos e insumos correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026.

La resolución también tomó en cuenta que el mecanismo de cobertura utilizado históricamente consistía en la entrega de los medicamentos e insumos en especie, una vez aprobados los pedidos por la auditoría correspondiente. Por ese motivo, el tribunal consideró que no correspondía exigir la presentación de facturas o comprobantes de compra. Una vez trabado el embargo, el juzgado dispuso citar a la parte ejecutada por el plazo de cinco días.

La explicación del Ministerio de Salud

Desde el Ministerio de Salud atribuyeron el conflicto a una sentencia judicial dictada en 2022, durante el gobierno anterior. Según explicaron, se trata de una causa vinculada con las prestaciones que recibe el Cottolengo y en la que los reclamos por incumplimientos actuales se presentan en el marco del mismo expediente. "Es una causa con sentencia pero sobre prestaciones. O sea que ante cada vez que el Cottolengo dice que el Ministerio está incumpliendo, incumple una sentencia vieja pero sobre prestaciones actuales y vuelve a aplicar", señalaron desde la cartera sanitaria.

El Ministerio afirmó que dio cumplimiento a la sentencia definitiva de 2022 y que, ante un reclamo presentado en diciembre de 2025, abonó $723.239.483. Además, indicó que durante una reunión del 5 de octubre asumió el compromiso de pagar otros $828.708.195 correspondientes a prestaciones, medicamentos e insumos del primer semestre de 2026. Este último monto coincide prácticamente con el importe por el que se ordenó el embargo, aunque la resolución judicial identifica específicamente un presupuesto de la Farmacia Caruso fechado el 6 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la versión oficial, el 5 de octubre se abrió una mesa de diálogo institucional con la participación de autoridades del Ministerio de Salud, la Secretaría de Gestión Administrativa, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). También participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, la Pastoral Social y la Obra Don Orione.