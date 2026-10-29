El Senado no quiere que Milei lo excluya de la visita del Papa León XIV

El Senado de la Nación votó un proyecto de resolución para invitar al Papa León XIV al Congreso y le pidió al gobierno de Javier Milei y la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que evalúen la realización de una asamblea legislativa para que el sumo pontífice hable en el Palacio Legislativo, en el marco de su visita a la Argentina.

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El proyecto, firmado por varios de los jefes de bloque, expresa la "mas cordial bienvenida" de León XIV y lo invita a "visitar el Congreso" para que, si lo desea, pueda "dirigir un mensaje a sus miembros" en el marco de su visita a la Argentina o en otra oportunidad.

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Otro de los artículos propone "encomendar a la Presidencia del Senado, que en caso de ser aceptada la invitación, acuerde con la Presidencia de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo de la Nación, la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda".

Luego, también solicita al Poder Ejecutivo por intermedio de la Cancillería que "arbitre los medios para que la participación institucional del Senado" en el encuentro que se realizará en el Palacio Libertad.

En ese caso, el texto pide que se garantice la presencia de una "delegación del Senado", encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el encuentro en el ex Centro Cultural Kirchner.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) en diálogo con El Destape señalaron que el proyecto fue producto del "consenso" de todos los bloques, aunque sugirieron que la autora intelectual es la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. Desde las inmediaciones a la ex ministra afirman que vino de parte "de la oposición".

También reportaron que la intención es garantizar la presencia del Senado "como institución", ya que es conocida el rechazo del Presidente a Villarruel y no sería de extrañar la posibilidad de que la excluya del evento, como ya sucedió en actos por el 25 de Mayo o el 9 de Julio y los tedeums en la Catedral Metropolitana. Desde el entorno de la Vice afirmaron que todavía no tiene información sobre si será convocada a alguna de las actividades del Sumo Pontífice en su visita al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Media sanción a un régimen a inversiones

El Senado le dio media sanción a los proyectos del Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de una jornada en la que el temario está dominado por iniciativas promovidas por los aliados. La votación en general fue aprobada por 60 votos afirmativos y dos en contra, de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

"El mundo está demandando lo que la Argentina tiene: energía y alimentos", remarcó el jefe de la bancada radical Eduardo Vischi.Según remarcó, el proyecto está destinado a "empresas medianas y grandes" que no fueron contempladas en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en la reforma laboral. Entre estas, afirmó, se priorizarían iniciativas como "sistemas de riego agrícola, equipos de alta eficiencia energética y mallas antigranizo".

Por su parte, Bullrich afirmó que "los beneficios" de este RIIR "tienen una lógica sencilla: permitir que las empresas recuperen antes parte del capital que invierten", cosa "fundamental porque genera la cadena de inversión".

El peronismo votó en general y propuso algunas modificaciones, aunque la mayoría fueron rechazadas. “Con un régimen de incentivos no basta, este proyecto de ley tiene buenas intenciones pero el problema es más profundo. Con el concepto de la economía libre, donde nuestra industria debe competir en forma desleal, no existe sistema que la incentive a instalarse", afirmó el jefe del interbloque Popular, José Mayans.

El RIIR, que había sido impulsado por el radicalismo, propone ser una "ampliación y complemento" del RIMI incluído en la reforma laboral, y está "estrictamente en inversiones productivas, en la adquisición o fabricación de bienes muebles nuevos (excluyendo automóviles) y la realización de obras destinadas a la producción".

"El proyecto complementa lo dispuesto en el RIMI ofreciendo beneficios montos de inversión diferenciados según el tamaño de la unidad económica, desde esta perspectiva los beneficios a las inversiones irán desde Micro empresas (con un piso de USD 150.000) hasta grandes firmas (más de USD 12.000.000). Esto garantiza una democratización del incentivo, adaptándose a la realidad financiera de cada sector productivo", estipuló el texto

Piden que se active la comisión de Trabajo y se debata el Estatuto del Periodista

El senador Justicialista Mariano Recalde pidió que la comisión de Trabajo de la Cámara alta se reúna, ya que su titular, Carmen Álvarez Rivero, no la convoca hace "más de siete meses".

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires hizo una moción de preferencia con despacho de comisión de varios proyectos, entre ellos, para que se traten los proyectos de ley referentes al Estatuto del Periodista. "Si no tratamos este tema con urgencia, a partir del 1° de enero, los periodistas se quedan sin derechos laborales", señaló Recalde.

El senador peronista pidió que se traten los proyectos 1140/26, redactado por Carolina Moisés, que propone un nuevo Estatuto, y el 1472/26 de Jorge Capitanich, que pide la prórroga de la ley, que quedará derogada el 31 de diciembre de este año, a raíz de lo estpulado en la reforma laboral.

Hoy, los sindicatos de Prensa realizaron una movilización hacia el Congreso para reclamar a la senadora de LLA para que reactive la comisión de Trabajo.

El peronismo repudió el rol de Milei por "facilitar la fuga" de Flavio Bolsonaro

El senador Justicialista Martín Soria presentó una cuestión de privilegio contra Milei por "facilitar y colaborar con la fuga de (el ex candidato a presidente de Brasil) Flavio Bolsonaro".El rionegrino afirmó que el Presidente provocó "un conflicto diplomático sin precedentes con nuestro principal socio comercial y político en nuestra región"

"El mes pasado, algunos festejaban que Flavio Bolsonaro que era el presidente puesto en Brasil, y el martes le daban el olivo con el amigo de Milei y (el ex diputado) José Luís Espert. Por eso hay tanta desesperación en Comodoro Py cerrando las causas", denunció, para luego afirmar que en el tribunal federal "saben" que "si pasa lo mismo que en Brasil" ,el Presidente "va a hacer lo mismo" que el ex candidato brasileño y "se va a tomar el viaje".

Homenajes y asunción de la reemplazante de Pagotto

El Senado le tomó juramento a la senadora de LLA por La Rioja Claudia Cecilia López, que reemplazará a Juan Carlos Pagotto, que murió el mes pasado a los 74 años. Presente en el recinto durante la jura de la nueva legisladora, estuvo el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Por último, senadores de los bloques Justicialista, LLA y la UCR homenajearon a Norberto Di Próspero, secretario General de la Asociación de Personal Legislativo, que falleció hace dos semanas a los 61 años.