El Senado tendrá una sesión mañana, en la que el temario tendrá proyectos promovidos por los aliados. La Libertad Avanza (LLA) logró meter la reforma de la ley de Salud Mental, aunque con dudas sobre su aprobación, pero no pudo colar al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento.

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Las autoridades de la Cámara alta tuvieron hoy una reunión de labor parlamentaria en la que acordaron el temario para la sesión de mañana a las 14. La reforma de Salud Mental será el último tema de la jornada. Las voces oficialistas consultadas por El Destape se contradicen. Unas afirman que los votos están, y otros que no estarían las voluntades necesarias, a raíz del "financiamiento" de la implementación de la norma.

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En el caso del Tratado de Patentes, cuya aprobación estaba siendo públicamente apurada por el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, voces oficialistas se limitaron a decir que "está duro".

La reforma de la ley de Salud Mental propone modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual.

También propóne que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminacion de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratará por ludopatia.

Por otra parte, el Senado debatirá del Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIR), que había sido impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR). Según el texto, la iniciativa busca ser un "ampliación y complemento" del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluído en la reforma laboral, y está "estrictamente en inversiones productivas, en la adquisición o fabricación de bienes muebles nuevos (excluyendo automóviles) y la realización de obras destinadas a la producción".

"El proyecto complementa lo dispuesto en el RIMI ofreciendo beneficios montos de inversión diferenciados según el tamaño de la unidad económica, desde esta perspectiva los beneficios a las inversiones irán desde Micro empresas (con un piso de USD 150.000) hasta grandes firmas (más de USD 12.000.000). Esto garantiza una democratización del incentivo, adaptándose a la realidad financiera de cada sector productivo", estipuló el texto impulsado por los radicales Eduardo Vischi, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela, Mariana Juri y Daniel Kroneberger.

Por otra parte, se incluyen proyectos referente al mercado del carbono, que incluye dictámenes redactados por Flavia Royón (Primero los Salteños), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Movimiento por Misiones) y Jorge Capitanich (Justicialista).

El texto de Royón establece la creación de un Marco Regulatorio del Mercado Voluntario de Carbono, el de los misioneros establece Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental aplicable al Desarrollo de los Mercados de Carbono en Argentina y su integración al mercado de capitales nacional, mientras que el de Capitanich estipula un Marco Regulatorio para la emisión y desarrollo de Activos Financieros Ambientales (AFA).

El temario de preeminencia de los aliados también incluyen dos proyectos de Edith Terenzi (Despierta Chubut): uno, en el que se solicita a los establecimientos gastronómicos que dispongan de cartas adaptadas con pictogramas en soporte papel y formato digital, y otro de transferencia de inmuebles de la Nación a la Municipalidad de Puerto Madryn; y uno de Flavio Fama (UCR) que propone "promover el desarrollo de la educación emocional".

Por otra parte, por respaldo de todos los bloques, se presentará sobre tablas un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que brinde su informe de gestión. Desde que está en el cargo, el ministro coordinador no asistió a ninguna de las dos Cámaras a informar sobre la marcha del gobierno, como está estipulado en su cargo.

Del mismo modo, también se presentará sobre tablas un proyecto para invitar al papa León XIV al Congreso, en el marco de su visita a la Argentina.

La sesión, además, tendrá la jura de la senadora de LLA por La Rioja Claudia López, que reemplazará a Juan Carlos Pagotto, que murió el mes pasado. El riojano tendrá su homenaje en la Cámara alta, al igual que el fallecido ex secretario General de la Asociación de Personal Legislativo, Norberto Di Próspero.