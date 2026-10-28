Estados Unidos informó al Congreso que el costo de la guerra con Irán supera los US$ 47.100 millones, desde que lanzó junto a Israel una ofensiva contra el país el 28 de febrero. Según el documento del Mando Central estadounidense, más de US$ 29.000 millones corresponden al reemplazo de municiones. Irán sostiene que las cifras difundidas por Washington son incompletas. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
EE.UU. eleva a US$ 47.100 millones el costo del conflicto con Irán
La nueva estimación supera en US$ 3.500 millones a la anterior y no contempla los daños en bases estadounidenses atacadas por Teherán.
Hace 1 hora
Nuevos ataques a la Franja de Gaza mientras EE.UU. no descarta bombardear Irán
Washington asegura que Irán planea intensificar sus ataques contra funcionarios estadounidenses a Medio Oriente y el resto del mundo. A pesar del alto el fuego, Israel bombardeó Gaza otra vez.
Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, el petróleo Brent volvió a subir un 3,3% y se ubicó en 117 dólares por barril durante el viernes por la tarde; siendo la cotización del crudo más alta desde abril pasado. Los ataques entre hutíes y Arabia Saudí se recrudecen y eso complica más la situación. En medio de esto, la amenaza de Estados Unidos sobre bombardear Irán toma más fuerza. Desde Inteligencia aseguran que Irán "intensificó sustancialmente" su plan de atacar a funcionarios estadounidenses.
Hace 1 hora
Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente
Las últimas noticias de hoy, lunes 26 de octubre, del conflicto en Medio Oriente.
El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva etapa de tensión ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar nuevos ataques militares contra Irán. La posibilidad de una nueva ofensiva se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y de crecientes preparativos militares por parte de Washington e Israel. Mientras Estados Unidos sostiene que busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, el Gobierno iraní responsabiliza a la administración estadounidense por las dificultades para alcanzar un acuerdo. Aunque Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, sus declaraciones incrementan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el riesgo de una nueva escalada regional.
Hace 1 hora
Con un 5% escrutado, el partido de Netanyahu va primero y la oposición lo sigue de cerca
La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.
A horas de las elecciones en Israel, Benjamin Netanyahu convirtió la amenaza iraní en uno de los ejes de su campaña y reivindicó su alianza con el presidente estadounidense, Donald Trump, para neutralizar el programa nuclear de la República Islámica. El mandatario aseguró haber ordenado a la Inteligencia y al Ejército que trabajen para derrocar a las autoridades iraníes y sostuvo que otros países árabes podrían sumarse a los Acuerdos de Abraham. En paralelo, desmintió versiones sobre un conflicto con el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, y negó que Israel tuviera previsto iniciar un ataque contra Irán antes de los comicios. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.