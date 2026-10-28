EE.UU. eleva a US$ 47.100 millones el costo del conflicto con Irán

A horas de las elecciones en Israel, Benjamin Netanyahu convirtió la amenaza iraní en uno de los ejes de su campaña y reivindicó su alianza con el presidente estadounidense, Donald Trump, para neutralizar el programa nuclear de la República Islámica. El mandatario aseguró haber ordenado a la Inteligencia y al Ejército que trabajen para derrocar a las autoridades iraníes y sostuvo que otros países árabes podrían sumarse a los Acuerdos de Abraham. En paralelo, desmintió versiones sobre un conflicto con el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, y negó que Israel tuviera previsto iniciar un ataque contra Irán antes de los comicios. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.