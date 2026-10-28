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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 28 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 28 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 12 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 28 de octubre

En la actualización normal de este miércoles, el dólar MEP, referencia del dólar bolsa, se compra a $1558.1 y se vende a $1560.26, con una variación de -0,80%, mientras el mercado de bonos acompaña el comportamiento de esta cotización.

Hace 27 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 28 de octubre

Este miércoles, 28 de octubre, el dólar Oficial del Banco Nación se mantiene con una cotización de $1510 para la compra y $1560 para la venta, mientras que la variación registra 0,00% respecto del último dato disponible.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 28 de octubre

El dólar blue se cotiza en el mercado informal a $1555 para la compra y $1575 para la venta, con una variación de 0,00% este miércoles, 28 de octubre.
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