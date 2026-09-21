El papa León XIV preside una asamblea diocesana que marca la apertura del nuevo año pastoral para la Diócesis de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia

En un fuerte pronunciamiento sobre los impactos de la tecnología en la sociedad global, el papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial (IA) entraña el riesgo de arrastrar al mundo hacia un camino de guerra sin fin. Ante esa amenaza, el Sumo Pontífice instó a desarrollar sistemas que no fomenten las divisiones, sino que refuercen de manera activa las iniciativas de paz.

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"En un mundo marcado por el conflicto y la división, el desarrollo de la inteligencia artificial exige una visión inspirada en la sabiduría y la caridad", expresó el Papa en un mensaje enviado a la conferencia celebrada en Roma. En el texto, leído ante los asistentes por el canciller de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, el reverendo Andrea Ciucci, el Santo Padre hizo un llamamiento explícito para que las plataformas informáticas "sirvan a la dignidad de cada persona y refuercen los lazos que unen a la familia humana".

El pronunciamiento tuvo lugar en el marco del simposio "AI4Peace" (IA por la paz), desarrollado en la Pontificia Universidad Lateranense de la capital italiana. El encuentro contó entre sus ponentes con el economista estadounidense Jeffrey Sachs, la presidenta del Ayuntamiento de Roma, Svetlana Celli, y Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas.

León XIV convirtió la atención sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial en un pilar central de su papado, del cual se cumplen 16 meses. De hecho, abordó públicamente la temática por primera vez en su tercer día de pontificado. En mayo pasado, al publicar su primer documento de gran escala, el Papa alertó que los sistemas de IA difunden desinformación y dan prioridad al conflicto, motivo por el cual instó a establecer una regulación internacional para el sector.

Con información de Reuters