Lunes 21 de Septiembre del 2026 Lun 21 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1550
Dólar CCL $1599.2
Euro $1739.31
Riesgo País 521
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Vaticano

León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pidió orientarla "hacia la paz"

Durante la conferencia "AI4Peace" en Roma, el Sumo Pontífice instó a evitar que los algoritmos alimenten las guerras o acentúen las divisiones sociales. Pidió una regulación internacional para el sector.

21 de septiembre, 2026 | 11.44
León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pidió orientarla "hacia la paz"

En un fuerte pronunciamiento sobre los impactos de la tecnología en la sociedad global, el papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial (IA) entraña el riesgo de arrastrar al mundo hacia un camino de guerra sin fin. Ante esa amenaza, el Sumo Pontífice instó a desarrollar sistemas que no fomenten las divisiones, sino que refuercen de manera activa las iniciativas de paz.

"En un mundo marcado por el conflicto y la división, el desarrollo de la inteligencia artificial exige una visión inspirada en la sabiduría y la caridad", expresó el Papa en un mensaje enviado a la conferencia celebrada en Roma. En el texto, leído ante los asistentes por el canciller de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, el reverendo Andrea Ciucci, el Santo Padre hizo un llamamiento explícito para que las plataformas informáticas "sirvan a la dignidad de cada persona y refuercen los lazos que unen a la familia humana".

El pronunciamiento tuvo lugar en el marco del simposio "AI4Peace" (IA por la paz), desarrollado en la Pontificia Universidad Lateranense de la capital italiana. El encuentro contó entre sus ponentes con el economista estadounidense Jeffrey Sachs, la presidenta del Ayuntamiento de Roma, Svetlana Celli, y Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas.

León XIV convirtió la atención sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial en un pilar central de su papado, del cual se cumplen 16 meses. De hecho, abordó públicamente la temática por primera vez en su tercer día de pontificado. En mayo pasado, al publicar su primer documento de gran escala, el Papa alertó que los sistemas de IA difunden desinformación y dan prioridad al conflicto, motivo por el cual instó a establecer una regulación internacional para el sector.

 

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas