"Argentina Productiva": un nuevo armado político reúne a dirigentes de distintos espacios como alternativa al gobierno de Milei

Bajo el lema “Argentina Productiva”, dirigentes de distintos espacios políticos presentarán este miércoles en La Plata Unión y Libertad, un nuevo ámbito de encuentro y debate que buscará reunir referentes de diferentes sectores en torno a una agenda centrada en la producción, el empleo y el desarrollo económico. La iniciativa apunta a generar espacios de diálogo y construir consensos sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el país.

La convocatoria reúne a dirigentes provenientes de diferentes espacios de la política argentina. Entre ellos se encuentran el senador bonaerense Sergio Vargas, electo por La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral; el senador provincial Carlos Kikuchi, uno de los armadores originales del espacio libertario; el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, referente del peronismo federal; el economista Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas; y Emilio Monzó, histórico dirigente de la centro derecha, quien forma parte de la construcción aunque no participará del acto.

El encuentro se realizará desde las 17.30 en el Hotel Brizo de La Plata y marcará la presentación pública de este nuevo espacio. La jornada contará con exposiciones de Pichetto, Kikuchi y Setti, mientras que Vargas tendrá a su cargo la moderación de un debate orientado a intercambiar miradas sobre la situación económica, la producción, el empleo y los desafíos que enfrenta el país.

La propuesta tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro entre distintos sectores opositores que cuestionan el rumbo del gobierno de Javier Milei, especialmente por el impacto de las políticas económicas en la industria, las pequeñas y medianas empresas y el empleo. En diálogo con El Destape 1070, Vargas explicó que el objetivo del proyecto es construir “un espacio de centro” que permita recuperar el diálogo político y poner en discusión la situación de la economía real.

“La idea es empezar a trabajar con un espacio de centro, teniendo en cuenta la realidad económica que atraviesan hoy los sectores industriales y comerciantes del país”, afirmó el senador. En esa línea, cuestionó que la agenda económica nacional se concentre en la estabilidad macroeconómica sin atender el impacto sobre los sectores productivos.

“Vemos que la industria, la minería, el petróleo y la energía son sectores que generan una cadena de empleo muy importante y que hoy están dejados de lado. Tenemos que ver cómo se conjuga la macroeconomía con la microeconomía y cómo podemos revalorizar la producción nacional”, sostuvo. Como presidente de la Comisión de Industria del Senado bonaerense, Vargas también advirtió sobre el deterioro del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires.

“Recibimos datos muy alarmantes: prácticamente 5.700 empresas tuvieron que cerrar sus puertas y casi 111.000 puestos de trabajo se perdieron”, señaló. El dirigente también se refirió a su alejamiento de La Libertad Avanza y explicó que una parte de quienes participaron del armado inicial de Javier Milei se sintió desplazada por la dinámica posterior del Gobierno.

“El desencanto viene de cómo Javier había armado con ciertos actores del peronismo y después los corrió. Creo que afectó mucho la agresividad y la falta de diálogo, la falta de consensos”, expresó. En ese sentido, planteó que la construcción política busca acercar posiciones entre sectores de centro derecha y dirigentes del peronismo que compartan una agenda vinculada al desarrollo y la producción.

“Nosotros estamos en la derecha y tenemos voluntad de corrernos hacia el centro. Podemos converger en un armado con el peronismo si quienes están en la izquierda también se corren hacia el centro, que es el lugar donde todos nos deberíamos encontrar”, explicó uno de los principales armadores del espacio.

El nuevo esquema político ya había comenzado a mostrar señales de acercamiento en reuniones previas entre Pichetto, Monzó, Kikuchi y el bloque Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense. Ahora buscará dar un paso más con una presentación pública que pretende instalar una agenda basada en el equilibrio fiscal, el diálogo institucional y la defensa de la producción como motor del desarrollo.