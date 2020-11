Media sanción para que los niños en situación de adoptabilidad tengan IOMA

En pos de ampliar y otorgar nuevos derechos, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto de ley que “garantiza a los niños y niñas en situación de adoptabilidad y sin cuidados parentales, el acceso a una cobertura de salud integral”, a través de la mutual IOMA.

La propuesta de la diputada bonaerense del Frente de Todos Susana González logró que contó con el visto bueno del gobierno provincial, ya que para lograr la cobertura se deben destinar nuevas partidas presupuestarias. Actualmente, unos 2.437 niños y niñas están en condiciones de ser adoptados u adoptadas. De este total, 794 se encuentran en distintas instituciones y 1.643 están en distintos en ámbitos familiares.

Al respecto y durante la sesión, la diputada González explicó: “Hace dos años, Juan Bautista y Hernán Améndola me vinieron a ver y me presentaron el proyecto. Me invitaron a visitar el hogar Ángel Azul y allí conocí a Elena Pica que es la fundadora del hogar. Después de una tragedia familiar que vivió, hoy tiene muchísimos hijos e hijas del corazón y en ese hogar se les da una segunda oportunidad a cada uno de ellos”. Además, detalló que “son hogares donde aquellos que lo llevan adelante dan todo de sí y mucho más". Y sumó: "Después de dos años y gracias al apoyo de todos mis compañeros y compañeras de bloque, y de los distintos bloques que se interesaron hoy podemos aprobar este proyecto. Esperamos que el Senado lo transforme en Ley”.

Más iniciativas

Durante la sesión los proyectos de ley del Presupuesto 2021 y la impositiva entraron en estado parlamentario y, en principio fueron girados a la comisión de Presupuesto que lidera Juan Pablo de Jesús. Allí el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, y Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, serán algunos de los funcionarios que visitarán la comisión y explicarán las partidas presupuestarias.

Para 2021, el presupuesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires será de $1.910.032.077.779. La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Agustina Vila, recibirá $498.365.233.679 siendo el área con mayor porcentaje de recursos. Le sigue el Ministerio de Salud con $117.651.316.000, y el Infraestructura y Servicios Públicos por $140.369.705.000.

Andrés “Cuervo” Larroque tendrá en Desarrollo de la Comunidad un presupuesto anual $51.893.210.000, el de Justicia y Derechos Humanos recibirá $49.982.328.800, el caliente ministerio de Seguridad percibirá 12.322.334.000, y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica $6.714.424.000. A Jefatura de Gabinete destinará $4.893.280.000, al ministerio de Hacienda $3.193.050.000, el ministerio de Gobierno dispondrá de $3.717.153.000, el de Trabajo $2.106.871.000, el de Desarrollo Agrario $1.644.000.000, el de Comunicación Pública $1.384.847.000, y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual $1.025.732.000.