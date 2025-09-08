La nueva Cámara de Diputados bonaerense: el peronismo será la primera minoría

Con el 98,96% de los votos escrutados, Fuerza Patria (FP) llegó al 47,28% y La Libertad Avanza (LLA) se quedó en 33,71%; 13 puntos y medio de diferencia, más de un millón de votos arriba. Las elecciones se desdoblaron por primera vez, una jugada plena del gobernador Axel Kicillof quien lo hizo en pos de “probar algo distinto” para los comicios de medio término y logró una rotunda victoria después de dos décadas.

La ola peronista llegará a la Legislatura bonaerense a partir del 10 de diciembre, espacios en donde Fuerza Patria será la primera minoría en la Cámara de Diputados. De esta manera, el Bloque Unión por la Patria tendrá 39 miembros, el de La Libertad Avanza 30; Unión y Libertad 5, UCR + Cambio Federal tendrá 4, Somos Buenos Aires 3, Renovación y Fe otros 3, bloque Espacio Abierto 3, Coalición Cívica serán 2, el Frente de Izquierda otros 2 y un monobloque de la Derecha Popular.

Así quedará el bloque peronista de la Cámara de Diputados provincial

Del bloque de 37 diputados y diputadas, FP debía renovar 19 bancas y consiguió 21 escaños. Su bloque quedará con 39 legisladores. Los nuevos nombres que conformarán el espacio serán: el escaño de Verónica Magario fue testimonial ya que es la actual vicegobernadora; Diego Nanni (segunda sección), Evelyn Florez (FP), Carlos Puglelli, ex intendente de Giles; Cintia Romero (del espacio de Juan Grabois), el actual jefe del bloque, Facundo Tignanelli (La Cámpora), la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown), Ayelén Raquetti (FR), Luis Vivona (actual senador de la primera sección); María Eva Limone, camporista de Lomas de Zamora; José Galván, concejal de La Matanza; Romina Barreiro y Roberto Vázquez. También ingresará Alejandro “el langa” Dichiara (quien renueva mandato), Maite Alvado; el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, la massista Sofía Vanelli; el camporista que renueva escaño Ariel Archanco, Lucía Iañez (MDF) y el massista, Juan Malpeli.

Los diputados y diputadas de FP que ya están en el recinto y tienen mandato hasta 2027 son el actual presidente de la Cámara, Alexis Guerrera; María Laura Aloisi (quien reemplaza a Landivar Valerio), Soledad Alonso, Ana Luz Balor, Maite Alvado, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús, Rubén Eslaiman, Viviana Guzzo, Ricardo Lissalde, Leonardo Moreno, Micaela Olivetto, Luciana Padulo, Gustavo Pulti, Margarita Recalde, Jorge Rodríguez, Noelia Saavedra, Avelino Zurro y Germán Di Cesare.

El nuevo bloque libertario

Los actuales diputados y diputadas son el presidente del bloque Agustín Romo, Gastón Abonjo, Geraldine Calvella, Jazmín Carrizo, Oriana Colugnatti, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Julián Endere, Agustín Forchieri, María Laura Ricchini, Fernanda Rovello y Ana Rita Sallaberry.

Por La Libertad Avanza ingresarán Natalia Blanco, una concejal de Zárate que responde a Cristian Ritondo; Alejandro Ravinovich, exfuncionario de Guillermo Montenegro y actual senador por la Quinta sección electoral; Natalia Corvino (PRO) y jefa de Anses San Pedro; el excomsiario Maximiliano Bondarenko, Ana Clara Petrocini, actual coordinadora de Anses de Areco; María Sotolano, cercana a la intendenta de Vicente López, y Soledad Martínez. También ingresarán Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, actual diputada bullrichista; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; Natalia Bontempo, concejal PRO de Almirante Brown; Oscar Liberman, economista y empresario bahiense, Carla Panelli; el ex intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay; Mariela Vitale (del espacio de Sebastián Pareja), el hermano de Manuel Adorni, Francisco Adorni; Julieta Quintero Chasman y Juan Osaba, denunciado por irregularidades al frente del PAMI local.

El resto de las fuerzas en Diputados

El bloque Somos Buenos Aires tendrá a Andrés de Leo, Priscilla Minnard, y se sumará Matías Civale. UCR + Cambio Federal seguirá con los mismos 4 dirigentes que son Diego Garciarena, Alejandra Lorden, Valentín Miranda y María Silvina Vaccarezza.

El bloque Unión y Libertad será con 5 diputados que son Blanca Alessi, María Laura Fernández, Salomé Jalil Toledo, Martín Rozas y Sabrina Sabat. Renovación y Fe seguirá con Guscato Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano. Coalición Cívica serán 2 con Luciano Bugallo y Romina Natalí Braga.

El bloque Espacio Abierto tendrá al exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia; Paula Bustos, que responde al intendente de Pergamino, y el nicoleño Ignacio Mateucci. El Frente de Izquierda a Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer; y el monobloque de la Derecha Popular seguirá siendo Juan José Esper.