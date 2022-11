Qué opinó Hebe de Bonafini sobre la justicia en su última entrevista

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, en su última entrevista, reclamó "una pueblada" para defender a la vicepresidenta, en el marco de la acusación en la causa Vialidad. En referencia al macrismo, lanzó: "Te proscriben porque no pueden ganar".

La dirigente social y fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini, falleció este domingo 20 de noviembre, pero siempre mantuvo su postura con respecto a lo que ocurría en la sociedad. En su última entrevista, la dirigente había señalado opinado sobre la justicia y las acusaciones contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

En diálogo con El Destape Radio, De Bonafini afirmó que "la sentencia" contra la Vice "estaba escrita desde 2011" y consideró una "vergüenza que (el ex presidente Mauricio) Macri esté suelto, que 'Pepín' (Rodríguez Simón, operador judicial macrista) no haya vuelto y se caguen de risa, esté prófugo, que hicieron lo que hicieron contra los sindicalistas, que nos hayan espiado a todos y no paguen, y lo quieran llevar a Cristina y (el intendente de Ensenada, Mario) Secco, que son dos personas que trabajan para su pueblo".

En ese marco, la titular de Madres lanzó, refiriéndose al macrismo: "Ellos se presentan para ganar, y como no pueden quieren ganar con trampa. Es como un golpe de Estado. Te proscriben porque no pueden ganar".

A raíz de esto, De Bonafini reclamó que "la gente tiene que estar en la calle, hay que hacer una pueblada grande, para defenderla, sostenerla y acompañarla", ya que "eso es lo que la va a salvar". También, sostuvo que la condena dependerá "de la cantidad de gente que pongamos en la calle". En ese sentido, afirmó: "Hay que juntar mucha gente y trabajar mucho y hay que hacerlo de verdad, para que se presente o no, pero que sea libre. Cristina no puede estar presa ni condenada". Además, adelantó que el mes que viene impulsará una campaña con el slogan "Todos somos Cristina".

Respecto a los pronunciamientos emitidos por el presidente Alberto Fernández y la cúpula de la CGT, la dirigente opinó que “son comunicados de compromiso, parecen de un extraño, no gente que supuestamente gobierna junto a Cristina".

Consultada sobre si quiere que la Vice sea candidata en 2023, De Bonafini expresó: "Yo quiero que el país se ponga de pie, con Cristina o con alguien. Para mí ella es lo mejor que tenemos, pero hay gente muy proba, inteligente y que trabaja en silencio, que es muy valiosa para el cargo y no que haya gente recomendada que no sabe para que está en el sillón".

Por último, De Bonafini relató el encuentro que tuvo con la Vicepresidenta, previo a la transmisión del alegato que hizo por Youtube. "Anoche hablé largo con Cristina y hoy le llevé una planta. Se la iba a dejar en la puerta, pero ella me hizo subir y me quedé un rato con ella".