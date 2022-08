El épico final del discurso de Cristina Kirchner: "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo"

La vicepresidenta cerró su discurso, que duró más de una hora y media, reivindicando su presidencia y la de Néstor Kirchner. Explicó por qué solicitaron 12 años de prisión en su contra y denunció que la intención real del Lawfare es la de "desestabilizar a los gobiernos populares".

Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer las pruebas sobre el armado de causas en su contra y denunció que la intención real del Lawfare es la de "desestabilizar a los gobiernos populares". En el contexto de su discurso, con el que ejerció su "derecho a la defensa" ante las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por la fiscalía por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en la llamada causa Vialidad, la vicepresidenta revindicó su presidencia y la de Néstor Kirchner y explicó por qué los fiscales solicitaron 12 años de prisión en su contra.

Es su exposición, que duró más de una hora y media y fue seguida por más de 58.000 usuarios, afirmó que la juzgan por "los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos". "Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar", sostuvo Cristina y afirmó, con vehemencia: "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, dijo que acá "protegen a los que verdaderamente roban en el país". "No sabemos dónde están los 45 mil millones que se pidieron al Fondo Monetario Internacional y no pasa nada. No sabemos por qué se pidió la ampliación del presupuesto de 45 mil millones de pesos para realizar las obras del "Soterramiento del ferrocarril Sarmiento"-que pertenecía a la empresa IECSA de Mauricio Macri- pero no pasa nada", manifestó.

"Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere", dijo la expresidenta y planteó que el juicio de Vialidad no es un proceso "contra Cristina Kirchner" sino que es "un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública".

La vicepresidenta agradeció a quienes escucharon su defensa y afirmó que "esto es lo que yo quería decir en el Tribunal". "Quería mostrarles lo que yo había encontrado al fiscal Luciani y Mola. Y preguntarles cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares. Yo, por lo menos, lo tengo bien claro. Gracias, y buenas días a todos y todas", cerró diciendo Cristina.