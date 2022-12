Patria Grande protestó contra la "persecución política" a Cristina Kirchner frente a Comodoro Py

El espacio que lidera Juan Grabois realizó una parodia futbolística para manifestarse contra el "partido judicial" un dìa antes de que se conozca la sentencia en la causa Vialidad donde está procesada Cristina Kirchner.

El Frente Patria Grande realizó una protesta con una "parodia futbolística" frente a los tribunales federales de Comodoro Py para manifestarse contra el "partido judicial" y denunciar "persecución política" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de que se dicte sentencia en la causa Vialidad.

La manifestación, que se desarrolló desde las 9 en el acceso a los tribunales del barrio de Retiro, contó con la presencia del dirigente Juan Grabois y otros referentes del espacio. El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman señaló: "Hicimos una parodia de un partido de fútbol, como los que se jugaban en la quinta Los Abrojos", en referencia a la propiedad del expresidente Mauricio Macri".

"Pensamos esta actividad antes de que salgan a la luz estos vergonzosos chats entre jueces, gerentes de grupos mediáticos, empresarios y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", añadió el legislador y dirigente de Patria Grande en declaraciones a Télam.

Pero "cuando esto salió a la luz, se dio exactamente lo que nosotros pensamos: acá existe un entramado de sectores muy poderosos con la Justicia, del poder económico, político y mediático que están verdaderamente conspirando contra el poder democrático en la Argentina", añadió.

Para el legislador del Frente de Todos (FdT), "mañana no se va a sentenciar a Cristina, no se va a decir si Cristina te gusta o no te gusta, lo que se va a juzgar es si la Argentina sigue siendo un país democrático, porque si logran proscribir a la expresidenta, sacarla de la cancha, lo que se está perjudicando es a la democracia en la Argentina".

El juicio oral a la Vicepresidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá sentencia mañana, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

