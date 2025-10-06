Dalbón denunció a Milei por admitir que metió presa a Cristina Kirchner

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia contra Javier Milei debido a que el mandatario confesó que fue él quien decidió que la expresidenta "vaya presa" por la Causa Vialidad.

"Presenté denuncia penal contra el presidente Javier Gerardo Milei por el delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o que ejecute las de esa clase, o no cumpla las que le incumban", anunció Dalbón en un posteo en la red social X.

El artículo 248 establece una pena por delito de abuso de autoridad de "uno a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público" que dicte resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales; ejecute las órdenes o resoluciones de esta clase que existan y no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

El abogado señaló que la denuncia se debe a que "el propio Milei reconoció públicamente: 'Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa'", según dijo el mandatario en una entrevista con Luis Majul en La Nación Más el domingo por la noche.

"Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad", advirtió Dalbón.

Del mismo modo, anticipó que los dichos de Milei habilitan a que el fallo de la Corte Suprema contra CFK sea revisado: "Además, esta declaración encuadra en el supuesto del artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, ya que, si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, resulta evidente la falsedad o la ilegitimidad de la prueba y de la sentencia dictada bajo esa influencia, habilitando su revisión aun cuando sea firme".

Milei aseguró que él decidió que Cristina "vaya presa"

El presidente Javier Milei aseguró, el domingo por la noche, que el peronismo está tomando “venganza” por haber tomado la decisión de que la ex mandataria Cristina Kirchner “vaya presa”.

“Esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, subrayó el jefe de Estado, al hacer referencia al “Congreso golpista” y al caso de José Luis Espert, en una entrevista que brindó a Luis Majul en La Nación Más.

Inmediatamente, aclaró: “Eso es porque yo no me meto con la Justicia, si me hubiera metido con la Justicia yo no estaría padeciendo esto”. En tanto, sostuvo que “sí hay errores” dentro de la gestión, pero lo justificó al señalar que eso pasa porque “este gobierno es el más reformista de la historia”.