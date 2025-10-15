La Libertad Avanza ni siquiera consiguió la reimpresión de los afiches con la cara de Espert

Con los plazos encima, la Junta Electoral bonaerense rechazó también el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir no ya las boletas únicas, sino los 40 mil afiches que se colocarán en cada mesa de votación en los que se mostrarán en forma más grande y visible las opciones electorales. Los afiches, al igual que las boletas, ya están impresos en su totalidad y la opción de La Libertad Avanza está representada con las caras de José Luis Espert y Karen Reichardt. De acuerdo al criterio de la Junta Electoral, el reclamo de los apoderados de LLA resultó extemporáneo, sin fundamento jurídico y sin posibilidades materiales de realizarse, dada la inminencia de las elecciones. Los abogados libertarios podrán apelar esta decisión a la Cámara Nacional Electoral como hicieron con los anteriores rechazos.

La Libertad Avanza viene haciendo todos los esfuerzos para borrar de escena a Espert, su primer candidato en el principal distrito del país, que quedó muy complicado en el terreno judicial por sus vínculos con el narco Fred Machado. Sin embargo, que todo haya sucedido tan cerca de las elecciones y cuando el proceso ya está en marcha, les dejó casi nulo margen de acción. La Cámara Electoral sólo le concedió el deseo de que la lista quede encabezada por Diego Santilli, pero resultará algo más simbólico que concreto. Las boletas no se reimprimirán y ya se están distribuyendo con Espert y Reichardt en la foto. Con ironía, Santilli comentó este martes que su campaña era "como escalar el Everest" y pidió que al menos le concedieran que su imagen estuviera en los afiches en los lugares de votación.