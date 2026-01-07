El Gobierno de Insfrán entregó productos de higiene y medicamentos a la población de Formosa

Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a medicamentos esenciales y reforzar el sistema público de salud, el Laboratorio Laformed hizo entrega de medicamentos, cremas protectoras y productos de higiene a la población.

“Estuvimos entregando 250 mil comprimidos de amlodipina‎ 10‎ miligramos. Son presentaciones hospitalarias en cajas de 12 mil unidades cada una de ellas”, reforzó el gerente de planta de Laformed, Ricardo Acosta en diálogo con Agenfor. En esta misma línea, por decisión del Gobierno de Gildo Insfrán entregó las 10 mil unidades de pastas dentales en las colonias de vacaciones. Esto fue respuesta a la demanda de la Dirección de Salud Bucodental de la provincia.

Protectores solares

En forma coordinada con los especialistas dermatológicos, se trabaja en un plan sanitario para la distribución de este producto para la gente que realiza tareas en forma directa bajo la incidencia de los rayos solares.

Los efectores de salud, los maestros rurales, los productores paipperos, los operarios de la empresa distribuidora de electricidad REFSA, fueron quienes recibieron protectores solares y quienes se encuentran expuestos al sol. Además confirmó que el protector solar se entregará a los encargados de los parques acuáticos, los profesores de Educación Física que están en las colonias de vacaciones, así como a los chicos asistentes.

En este sentido, el funcionario recordó que los centros de salud y hospitales de todo el territorio provincial se abastecen a través de esta Unidad de Compras. “Estuvimos cerrando el 2025 con entregas a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM), que está dentro del Parque Industrial”, detalló el integrante de Laformed.

Formosa adelantará la segunda dosis de la vacuna Triple Viral para niñas y niños

Con el objetivo de reforzar la protección contra enfermedades virales en edades tempranas, Formosa implementará un cambio en el esquema de vacunación infantil. A partir del 1° de enero de 2026, comenzará a aplicarse la segunda dosis de la vacuna Triple Viral a niños y niñas de entre 15 y 18 meses en todo el territorio provincial.

En ese contexto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, destacó la importancia de completar el esquema de vacunación y subrayó que se trata de una vacuna segura y eficaz, cuya protección óptima se alcanza con la aplicación de ambas dosis. Asimismo, remarcó la necesidad de que las familias controlen el carnet de vacunación y concurran a los centros de salud para completar el esquema en tiempo y forma.