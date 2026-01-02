El Gobierno de Formosa fortalece la atención sanitaria con avances tecnológicos clave: todos los detalles

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Aníbal Gómez, marcó diferencias entre las políticas sanitarias del Gobierno nacional y el modelo que la provincia viene desarrollando en materia de transformación digital en salud, al sostener que este proceso “no se enuncia ni se decreta”, sino que requiere inversión, conectividad, equipos, planificación y trabajo sostenido en el territorio. En ese marco, destacó que Formosa ya tiene en funcionamiento la receta electrónica y la matriculación online, con herramientas operativas que fortalecen la atención y la gestión sanitaria.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, el funcionario ratificó la política sostenida de modernización del sistema de salud provincial, con resultados concretos. En ese sentido, informó que ya se generaron más de 5.500 recetas electrónicas en el circuito de prueba implementado en los 28 centros de salud de la ciudad capital, como parte de un proceso planificado de desarrollo e implementación tecnológica.

Gómez subrayó que “una resolución puede firmarse en un despacho, pero la transformación digital en salud se construye en el territorio”, y enumeró los componentes necesarios para que el sistema funcione: personal capacitado, conectividad real, software, seguridad de datos y acompañamiento permanente. “Formosa no improvisa: planifica, desarrolla y ejecuta”, enfatizó, en referencia a la Resolución 2214/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, que amplía la obligatoriedad del uso de receta electrónica a todas las indicaciones médicas.

En esa línea, el ministro señaló que “lo que Nación presenta como ‘a partir de ahora debe hacerse’, en las provincias implica resolver cuestiones concretas”, como la integración de sistemas, la correcta identificación de pacientes, la trazabilidad de la medicación y el soporte técnico cotidiano. “Ese trabajo no se decreta: se hace”, remarcó.

Implementación concreta en el territorio

Como parte del proceso de modernización tecnológica, Formosa desarrolla una prueba piloto de receta electrónica en los centros de salud de la capital. En este circuito, el paciente recibe la prescripción digital y puede retirar la medicación presentando su documento en el centro correspondiente. En los casos en que la persona deba concurrir a una farmacia privada, la receta puede enviarse por correo electrónico.

Además, se trabaja en la integración de la receta electrónica a “Mi Portal”, la plataforma digital provincial. Una vez incorporada, esta funcionalidad se sumará a otras ya disponibles para los usuarios, como la consulta del grupo sanguíneo, el registro de vacunas aplicadas y el acceso a resultados de laboratorio y estudios complementarios.

La plataforma “Mi Portal” permite además consultar informes de estudios realizados en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia, incluyendo tomografías, radiografías, ecografías, mamografías y estudios cardiológicos, como electrocardiogramas y Ecodoppler. En la sección “Mis Laboratorios”, los usuarios pueden visualizar resultados de anatomía patológica, un avance clave para la integración de la historia clínica digital.

Otro aspecto destacado es el sistema de notificaciones automáticas para la gestión de turnos médicos. Una vez asignado, el paciente recibe en su celular la confirmación con fecha, hora, especialidad y lugar de atención, y 48 horas antes de la consulta se envía un recordatorio para confirmar o reprogramar el turno.

Optimización del sistema y planificación sanitaria

Gómez explicó que el salto tecnológico no implica solo “cambiar papel por pantalla”. Según precisó, la receta electrónica permite optimizar la compra de medicamentos, asegurar la trazabilidad desde la adquisición hasta la dispensa al paciente y generar información sanitaria valiosa a partir del registro de diagnósticos. “Eso nos permite planificar mejor los recursos y las respuestas del sistema de salud”, indicó.

De cara a 2026, anticipó que la implementación continuará ampliándose a los efectores de primer, segundo y tercer nivel, en todos los grados de complejidad. El ministro remarcó que este avance es posible porque Formosa cuenta con un sistema único de gestión hospitalaria (SIGHo) y sostiene una modernización tecnológica constante, que permite incorporar nuevos módulos con criterios de integración.

A ello se suma una condición que consideró determinante: una infraestructura de conectividad planificada a nivel provincial, que permite sostener procesos digitales en todo el territorio. “Sin conectividad y sin un sistema integrado, la receta electrónica se convierte en un anuncio; acá es una herramienta en marcha”, sintetizó.