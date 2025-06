Arde el Gobierno: Villarruel acusó a Milei de no invitarla a un acto

La vicepresidente Victoria Villarruel reavivó la interna en el gobierno nacional al reconocer que no fue invitada al acto que encabezó esta mañana Javier Milei en el Campo Argentino de Polo por el Día de la Bandera. "No me invitaron", deslizó. Además, remarcó que "no hay otro lugar en Argentina para estar más que acá", al referirse a la celebración en el Monumento a la Bandera, Rosario.

"No, no me invitaron, pero vengo a Rosario que es como mi casa", dijo Villarruel a la prensa presente durante esta mañana en el acto bajo el Monumento a la Bandera de esa ciudad santafesina. De esta manera, Milei volvió a plantar a su Vice al igual que sucedió el 2 de abril pasado, cuando tampoco la invitó a participar del acto central por los 43 años de la guerra por las Islas Malvinas, frente al Cenotafio en Plaza San Martín, Retiro. Aquella vez, Villarruel se fue a Ushuaia y encabezó otro homenaje.

"Muy contenta de estar en Rosario, en el Día del Bandera. Qué mejor que estar acá honrando a Manuel Belgrano", señaló Villarruel al ser abordada por la prensa. Acto seguido, en clara alusión a la decisión de Milei de realizar un acto en el Campo Argentino de Polo y desistir del clásico evento en Rosario, la titular del Senado lanzó: "No hay otro lugar en Argentina para estar acá, el monumento a la Bandera es nuestro signo más distintivo. También tiene que ver con la fecha. Definitivamente, el mejor lugar para estar".

Además, la Vice arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien planteó que "la representación del gobierno estará en el Campo de Polo", el acto que encabezó el Presidente. "Lo que digan los demás se tienen que hacer cargo los demás", sostuvo la líder del Senado.

Villarruel se mostró durante el acto junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendnete de Rosario, Pablo Javkin, a quienes les agradeció la posibilidad de formar parte del acto. "Muy agradecida de la invitación", apuntó, en contraposición a sus dardos contra Milei y Bullrich.

Qué dijo Milei en su acto

El Presidente dio un breve discurso de 5 minutos por el Día de la Bandera con una fuerte reivindicación de las Fuerzas Armadas, en el acto que encabezó en la ciudad de Buenos Aires. En su alocución, Milei recordó la figura de Manuel Belgrano, a 205 años de su muerte, y, sin nombrarlo, criticó la política del kirchnerismo hacia las FFAA.

"Durante años, la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa, bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional", afirmó Milei.

Y agregó: "Como si fuera poco, en paralelo se llenaron la boca hablando de soberanía, como si la soberanía fuera a agrandar el Estado con un fin en sí mismo, en lugar de asegurar la prosperidad de su pueblo. Una verdadera deshonra para aquellos que forjaron nuestra Patria poniendo en juego su vida durante las guerras de la Independencia y marcaron el punto de partida para la libertad de los argentinos".