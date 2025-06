En la previa de la marcha, Cristina Kirchner recibe el apoyo de la militancia y referentes sociales

A la espera de la movilización multitudinaria que el miércoles irá desde el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner hasta Comodoro Py y de las reuniones de gobernadores y la CGT este martes, la ex presidenta recibió entre el domingo y el lunes en su casa a representantes de distintos sectores de la sociedad, como la mesa de organismos de derechos humanos y los curas villeros.

Desde que el martes pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo proscriptivo contra la presidenta del Partido Justicialista (PJ), la militancia organizó una vigilia frente al edificio en el que vive y en el que podría cumplir una eventual condena con prisión domiciliaria, en San José y Humberto 1°, en el barrio porteño de Constitución.

En paralelo a la militancia que aún al cierre de esta nota seguían llegando a la vigilia, también dijeron presente en el domicilio de CFK referentes de múltiples sectores de la sociedad civil. El domingo, por ejemplo, el Padre Francisco "Paco" Olveira encabezó una celebración interreligiosa en la calle San José. "Hoy decimos, sin tapujos, "la vida por Cristina". Y estamos dispuestos a poner el cuerpo, a darla literalmente", dijo Olveira durante la misa interreligiosa.

Después de la celebración interreligiosa, los curas villeros se apersonaron en la casa de Cristina, en un encuentro espontáneo, en el que la ex presidenta les agradeció por la organización de la misa. "Fue un encuentro corto y distendido donde la vimos muy fuerte, muy clara y sabiendo que la van a querer humillar de todas formas. También nos reímos de que los gorilas ponen el grito en el cielo si baila, si saluda, por no verla derrotada. Terminamos rezando unidos de las manos un Padrenuestro con ella", contó a El Destape el Padre Paco, presente en la reunión realizada en San José 1111.

También se reunieron con CFK integrantes de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Entre los presentes estuvo Claudio Morresi, ex secretario de Deportes de la Nación y militante activo, que tiene un hermano desaparecido por la última dictadura cívico militar.

CFK junto a la Mesa de Organismos de Derechos Humanos.

En diálogo con este portal, Morresi explicó que, durante la reunión, los representantes de los organismos de derechos humanos le expresaron su apoyo a la presidenta del PJ. Además, le agradecieron por "todos los avances en derechos humanos que hubo bajo su gobierno" y se pusieron "a disposición para lo que necesite en este juicio injusto que se ha cometido". "Estaremos presentes en la marcha del miércoles", agregó Morresi.

La convocatoria para la marcha del miércoles

Este miércoles, cuando se presente ante los tribunales de Comodoro Py, Cristina Kirchner irá acompañada de una multitudinaria movilización, de la que participarán no solo militantes peronistas, sino múltiples sectores, como sindicatos, militantes de izquierda, movimientos sociales y ciudadanos independientes.

"Este miércoles salimos a las 10 de San José y San Juan para acompañar a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa", escribió el Partido Justicialista en su cuenta de la red social X.

Respecto a una posible determinación de la Justicia que haga que CFK no tenga que presentarse en Comodoro Py, desde el peronismo aseguraron que la movilización se realizará de igual manera. En diálogo con C5N, la senadora nacional de Unión por la Patria (UP) Juliana di Tullio declaró: "La movilización se va a realizar, va a ser masiva, con todos los sectores que componemos el campo nacional y popular". "Va a ser de San José, de la casa de Cristina, hasta Comodoro Py, y desde Comodoro Py hasta la casa de Cristina, o hasta donde la lleven", continuó y agregó: "Si la Justicia decide otra cosa, estamos acostumbrados a que hagan y deshagan lo que quieran, pueden notificarla mañana, que ella no se notifique, la movilización se va a realizar igual. Nosotros vamos a movilizarnos porque Cristina es absolutamente inocente".

Con el pasar de los días, la casa de Cristina se convirtió en un punto de encuentro para la militancia peronista. No solo para quienes forman parte de la toma de decisiones estrictamente políticas, sino para referentes de otros aspectos de la cultura nacional. Algo más grande que el Partido Justicialista.