"Vienen por ella, vamos con ella": la marcha para acompañar a CFK a Comodoro Py suma adhesiones

El martes pasado, la Corte Suprema falló contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a seis años de prisión y proscribiéndola de la política argentina. En ese preciso instante comenzó a gestarse una movilización para acompañar a la titular del Partido Justicialista (PJ) a los tribunales de Comodoro Py, donde deberá entregarse y se le notificará si se le concede la detención domiciliaria o no. La ex mandataria ya anunció que se atendrá a derecho, pero la marcha busca enviarle un último mensaje a la Justicia antes de que tome su decisión: no está sola.

El fallo incluyó un apartado que explicaba que CFK tenía cinco días hábiles para entregarse a la Justicia: como el lunes es feriado, los cinco días hábiles se cumplen este miércoles. Ese día, la vigilia que la militancia realiza en la puerta de su domicilio en San José y Humberto 1°, en el barrio porteño de Constitución, terminará, pero para dar inicio a la marcha a Comodoro Py, de la que se espera que participen no solo sus seguidores más fieles, sino un amplio universo de sectores que saldrán a defender las instituciones y la democracia.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Más allá de lo que implica para los peronistas, está en juego también la democracia. Entonces, todos los argentinos y argentinas que crean en la democracia, que crean en la política institucional, en la República, tienen que estar acá", explicaba el lunes a El Destape en la sede del PJ, en la previa del fallo, Lucía Hamilton, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el motivo por el que, además de los sectores más vinculados al peronismo, se espera que marchen junto a Cristina Fernández de Kirchner movimientos sociales, sindicatos combativos y partidos de la izquierda argentina, siempre opositores a los gobiernos peronistas pero unidos en rechazo de la proscripción.

En su cuenta de X, la presidenta del PJ anunció el viernes que iría este 18 de junio a Comodoro Py y, así, dio luz verde a las movilizaciones que ya se sabía que se estaban gestando pero que no eran oficiales. "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", escribió Cristina, en clara referencia al armador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien estuvo prófugo en Uruguay y fue sobreseído en su regreso al país. Una vez en los tribunales, la Justicia le informará si le concede la prisión domiciliaria o si deberá cumplir su pena en una celda.

Fue ahí que comenzó a circular el eslogan de la marcha del miércoles: "Vienen por ella, vamos con ella". Bajo esa consigna llamó a movilizar La Cámpora, organización que se referencia en CFK y, principalmente, en su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. "Miércoles 18 de junio - desde San José y Humberto 1º hasta Comodoro Py. Ella siempre estuvo. Vos tenés que estar", anunció La Cámpora en X. Todavía no hay un horario definido para la caravana en apoyo a la ex presidenta y ex vicepresidenta.

También anunció su participación en la marcha y bajo la misma consigna el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que tiene como referente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El martes, tanto los gobernadores como los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) irán a discutir la previa de la movilización en la sede del Partido Justicialista. Todas las expectativas están puestas en qué volumen le sumen a la marcha del miércoles, que podría ser multitudinaria y dejar una foto histórica e inédita.

Qué sectores participarán a la movilización de San José 1111 a Comodoro Py

Ya el día de la confirmación de la condena, que contó con un discurso Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de la sede del PJ Nacional, los principales dirigentes de la izquierda argentina dijeron presente en Matheu 130. Allí, estuvieron Myriam Bregman, Christian Castillo y Nicolás del Caño, entre otros referentes del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).

Por su parte, el legislador porteño del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, también estará presente en la marcha a Comodoro Py. "De confirmarse la movilización del próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py, el Partido Obrero va a participar. Vamos a llevar nuestra propuesta de rechazar este fallo, por considerarlo proscriptivo, por considerarlo persecutorio, y eso con completa independencia de nuestra opinión política sobre Cristina Fernández de Kirchner, de quien hemos sido y somos opositores políticos, e inclusive con independencia de las denuncias que existen de corrupción. porque es evidente que acá existe un accionar de la justicia completamente desigual: se investiga una serie de denuncias contra un gobierno y no contra otros", explicó en una declaración a distintos medios, entre los que estaba El Destape.

Además de partidos políticos, se espera que haya columnas de sindicatos, como el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), que concentrará a las 10 en su sede central en la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Belgrano 665. La semana pasada, el Smata cortó la Panamericana en repudio al fallo proscriptivo.

Habrá otros gremios apoyando a la ex presidenta: por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro "en defensa de la democracia" para este miércoles 18 de junio. "Tenemos que ir a la huelga y movilizarnos para frenar a una casta judicial que, respondiendo a intereses económicos de minorías con privilegios en nuestro país, ha decidido terminar con la democracia. No podemos permitir que una Corte usurpada tenga la facultad de proscribir dirigentes políticos en la Argentina", escribió en su cuenta de X el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Esta vez, sin embargo, si la CGT da la luz verde final este martes, la presencia sindical será mucho más masiva.

Marcha de los miércoles: ¿los jubilados se suman?

Respecto a la marcha de jubilados, que se realiza todos los miércoles, no está aún definido el accionar para esta semana, aunque es probable que se acoplen a la movilización sin marchar desde el domicilio de CFK. "En principio concentramos en Comodoro Py", dijeron a El Destape desde una de las organizaciones que protesta semana a semana frente al Congreso. También está previsto un abrazo al Hospital Garrahan este miércoles que, según pudo saber este portal, se pasaría para el jueves; sin embargo, es poco probable que haya una columna orgánica de los trabajadores del Hospital en la marcha en apoyo a la titular del PJ.

Si bien el Gobierno asegura que no hará "un show" con la detención de ex jefa de Estado, es seguro que la imagen que se verá el miércoles en la movilización no es la ideal para la Casa Rosada: un peronismo unificado y cientos de miles de personas dando su apoyo en la calle a la Cristina Fernández de Kirchner.