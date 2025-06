El Gobierno promete no hacer un show con la detención a CFK: "No somos el macrismo"

El Gobierno Nacional se comprometió a no hacer un show con la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner cuando tengan que actuar las fuerzas de seguridad. Es que el fantasma de las detenciones que se hicieron durante la presidencia de Mauricio Macri están latentes con la titular del Partido Justicialista y en Casa Rosada intentan despejarlo. "Nosotros no vamos a hacer ese shows, no somos lo que mismo que el macrismo", dispararon en Balcarce 50.

Es una orden de esta administración no caer en exhibiciones ni fotos de la intimidad ni sacar a CFK esposada ni mostrar ese tipo de imágenes, dijeron a este portal. En el Gobierno están conformes con que la ex presidenta no haya hecho discursos para alentar una crisis social por su condena. Y piden que el día de la detención o traslado tampoco haya un show del otro lado.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, confirmó que CFK se presentará en los tribunales dentro del plazo de cinco días establecido: “Sí, por supuesto. Cristina va a ir el día en la que fue notificada. Son cinco días. Eso es lo que dispuso el tribunal”.

El jefe de Gabinete salió a hacer pública esa orden del Gobierno. Guillermo Francos explicó en la radio este jueves sobre la "detención respetuosa" que se viene: "Es un tema de la Justicia por supuesto, pero más allá del fallo, la condena y los hechos de corrupción, es una ex presidenta de la Nación y la conducta tiene que ser la que corresponde", dijo.

Quien estará encargada del operativo será nada más y nada menos que Patricia Bullrich. Esas declaraciones también llegaron a los oídos de la ministra de Seguridad. Estuvo el lunes reunida con Santiago Caputo en su despacho en Casa Rosada. Y el martes en una reunión de Gabinete reducida que lideró Francos.

En la entrevista a Francos le recordaron aquella famosa foto de Amado Boudou detenido en 2017 en su casa descalzo y en pijama filtrada por el Gobierno a la prensa. "Eso son cosas que no deberían pasar, debía respetarse esa intimidad", dijo el jefe de ministros. Asimismo, Francos agregó: "Espero que no se monte un show de ningún lado. Entiendo el afecto, lo que genera entre sus seguidores, pero que no crucen límites".

Por otro lado, en el Gobierno hay críticas a "los bailes en el balcón" de la ex presidenta. En Casa Rosada creen que es incómodo verla así luego de que CFK pidió la prisión domiciliaria por tener más de 70 años (tiene 72). Entienden los libertarios que como cambió la expectativa de vida la ley debería ampliarse para ampliar a más edad ese beneficio.

Por último, la Justicia le informó a Migraciones sobre la condena de Cristina Kirchner para evitar una salida del país. Es que el juez Jorge Gorini notificó al organismo sobre la condena de la ex presidenta. Por las dudas, Beraldi rechazó cualquier sospecha de posible fuga de CFK: “Esas son cosas que Cristina no hace y que quizás han hecho otras personas que fueron a Uruguay y se escaparon tres años. Pero bueno, eso no está ni siquiera en la cabeza de un dirigente”, dijo en referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de ser la cabeza de la mesa judicial de Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos y quien estuvo más de tres años prófugo en Uruguay sin ser detenido.