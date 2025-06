Bullrich también se suma a la construcción bonaerense de LLA

Karina Milei planifica la estructura de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones provinciales, ya sin la ex presidenta Cristina Kirchner como candidata a diputada bonaerense. Las reuniones que lideran los representantes de la secretaria General de la Presidencia también cuentan con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Fuentes cercanas a la funcionaria y al armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, confirmaron a El Destape que ayer mantuvieron un encuentro. "Fue muy relajada, sin definiciones", le bajaron el tono desde la estructura del partido mileista.

También desde dirigentes que responden a la ex candidata a presidenta. "Se reunen periodicamente", acotaron. Siguiendo las voces, indicaron que tienen agendadas para la "semana que viene" reuniones "repasando, secciones trabajando en actividades y en armado".

Si bien las fuentes no pueden precisar si hubo más gente en la reunión del miércoles, desde el lado de Bullrich comentan que para las discusiones sobre el tablero bonaerense se suele mover con los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ramón Lanús (San Isídro) y el diputado nacional Gerardo Milman. Pareja, acotan, suele tener como laderos a los karinistas Alejandro Carrancio y Gonzalo Cabezas.

"Nosotros no estamos negociando, porque ya somos parte. Estamos organizando lo que viene y el territorio", sostuvieron fuentes bullrrichistas, diferenciadose de la cúpula del PRO de la provincia de Buenos Aires, que todavía no acordó si se sumará, se aliará o no tendrá ningún acuerdo con LLA. Desde el oficialismo sostienen que será un proceso en el que, al igual que los dirigentes de la ministra, llegarán al partido mileista por motus propio.

Acotaron, además, que con la ratificación de la condena por Vialidad, que derivó en el fin de la posible candidatura de Cristina Kirchner a diputada bonaerense, las charlas con el partido de Mauricio Macri quedaron stand by. Según comentaban ayer a este medio voces del karinismo, hay que esperar a ver qué hace el peronismo, que, estiman, se abroquelará. Incluso reconocen que les servía tener compitiendo a la ex mandataria, como elemento polarizante del no peronismo. En el bullrichismo coincidieron en que observarán como decanta el ordenamiento de Unión por la Patria, pero sostienen que, sea quien sea el candidato adversario, "se va a nacionalizar" la elección.

Bullrich encabezó un éxodo de dirigentes del PRO a LLA, hecho que se terminó de sellar con la afiliación de la ministra al partido del presidente Javier Milei y su hermana. A la estructura bonaerense del oficialismo nacional, aportó intendentes, cosa que el partido de no consiguió en las ejecutivas de 2023. Más allá de esto, desde el bullrichismo tienen en claro que "la lapicera la tiene Karina".