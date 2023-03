Quién es Lucía Cámpora, el nombre que suena para encabezar La Cámpora

La legisladora porteña del FdT se perfila para ocupar el lugar que dejó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de PBA, Andrés "Cuervo" Larroque.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, aseguró este domingo que ya no es el Secretario General de La Cámpora y dijo que es muy posible que ese lugar pase a ocuparlo la legisladora porteña por el Frente de Todos, Lucía Cámpora. Desde esa organización aseguraron a El Destape que se trata de un "cambio natural" y que la decisión terminará de tomar forma en los próximos meses. El funcionario porteño viene de lanzar este sábado el espacio "La Patria es el Otro", que nuclea a 30 organizaciones nacionales y provinciales.

"Estamos en un proceso de transición”, dijo Larroque en declaraciones a Futurock y aseguró: "Ya no soy Secretario General de La Cámpora. La idea es que ese rol lo pueda asumir la compañera Lucía Cámpora”.

Lucía es sobrina nieta de Héctor Cámpora, nombre que adquirió la organización que tiene entre otros líderes a Larroque y Máximo Kirchner. Lucía tiene 32 años y comenzó su militancia en la villa 21-24 de Barracas y en la Universidad de Buenos Aires. "Es un cambio natural que se viene conversando hace algún tiempo. La intención es avanzar en ese sentido en los próximos meses", aseguraron fuentes de La Cámpora a este portal.

En 2018 Lucia fue vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires y en diciembre de 2019 ingresó a la legislatura porteña por el Frente de Todos.

Desde que ingresó a la Legislatura presentó un total de 239 proyectos y fue coautora de otros 1415. ​Entre los más destacados se destacan:

Proyecto de ley de Acceso y Promoción de Profilaxis "inclusiva" : el cual busca que el Gobierno de la Ciudad distribuya de manera gratuita preservativos campo y fomente la investigación y creación de un preservativo para personas con vulva.

: el cual busca que el Gobierno de la Ciudad distribuya de manera gratuita preservativos campo y fomente la investigación y creación de un preservativo para personas con vulva. Proyecto de ley de Paridad y participación equitativa de géneros en los Medios de comunicación: Este proyecto busca que un porcentaje considerable de los y las trabajadoras de medios en medios de comunicación sean mujeres, y varones y mujeres transgénero.

Actualmente es Presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades e integra las Comisiones de Ambiente, Justicia, Seguridad y Niñez, Adolescencia Y Juventud. Además secretaria de la Juventud Peronista.

Larroque aseguró que Cristina es "el corazón" del Frente de Todos

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, reafirmó este domingo que Cristina Fernández de Kirchner es es "el corazón" del Frente de Todos y sostuvo que la "proscripción" de la Vicepresidenta se rompe con "movilización popular". El viernes, la exmandataria afirmó que "el único objetivo" de la decisión judicial fue su "proscripción".

"Nosotros no podemos ser cómplices de la proscripción. Para nada es un estorbo, es el corazón de nuestra fuerza política", manifestó Larroque en Futurock sobre la Vicepresidenta que recientemente dijo que no va a ser candidata porque "no voy a ser un estorbo para mi fuerza política". Larroque enfatizó que la inhabilitación política de Cristina se rompe generando las condiciones para que pueda ser candidata con "organización de la militancia y conciencia" y la calificó como "una cuestión política, como lo fue en la época de (Juan Domingo) Perón".