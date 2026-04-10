El caso de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene un nuevo elemento explosivo. Un mensaje de WhatsApp enviado el 29 de agosto de 2025 suma evidencia sobre la presunta participación de Karina Milei en la trama de corrupción que operó dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El texto, al que accedió El Destape, lo escribió Claudio Kahn, empleado de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., y se lo mandó a Miguel Ángel Calvete, sindicado como jefe de la asociación ilícita que funcionó en el organismo. La frase es corta y directa: "Ya le descontaron el 3". Calvete respondió: "Muy buenooooo".

El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, íntimo amigo de Javier Milei, había dicho en audios filtrados que el 3% de las coimas terminaba en manos de Karina Milei. Ahora, el expediente judicial empieza a sumar mensajes en la misma dirección.

Pero hay más. En otra conversación entre Calvete y su hija Ornella —ex funcionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo— el propio Calvete habla del "3% para KM" al referirse a operaciones ilegales con el mismo proveedor. El mismo día, horas después, Ornella le pregunta a su padre cómo habían quedado con Claudio, y él responde escuetamente: "3%".

"No hace falta… con el 3% para KM está perfecto", le dijo Calvete a su hija.

Los chats forman parte de un contundente dictamen del fiscal Franco Picardi, fechado el 19 de marzo y conocido públicamente el jueves 9 de abril, en el que pidió convocar a indagatoria a 29 personas. La causa quedó ahora en manos del juez Ariel Lijo, ex candidato fallido del gobierno a la Corte Suprema.

Todo indica que la referencia es al 3% de coima que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, dijo que terminaba en manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, en audios filtrados. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente.

El escándalo no se limita a los mensajes. En un allanamiento al domicilio de Ornella Calvete, la Justicia encontró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros en efectivo. El dinero, según la investigación, proviene de las maniobras ilegales en la ANDIS.

El fiscal calculó que las maniobras irregulares en el organismo implicaron erogaciones por más de 75 mil millones de pesos del erario público, distribuidos entre un reducido grupo de empresas proveedoras de insumos médicos de alto costo.

Ornella Calvete, al salir de Comodoro Py tras ser indagada, dejó una frase que sonó a advertencia: "Un montón de cosas", dijo cuando le preguntaron si tenía algo para decir. En la Casa Rosada, el mensaje no pasó desapercibido.