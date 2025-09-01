Juezas y jueces de todo el país se reunirán en Santiago del Estero para homenajear al Papa Francisco

Santiago del Estero se prepara para recibir, los próximos 4 y 5 de septiembre, a magistradas y magistrados de todo el país que participarán de un encuentro nacional en homenaje al Papa Francisco. La actividad, organizada por el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), tendrá lugar en el Óvalo del Parque Sur de la capital santiagueña y será gratuita y abierta al público, con transmisión en vivo por YouTube.

El lema elegido para esta edición es “La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria”, en referencia al legado del Papa y a los desafíos sociales, políticos y ambientales que enfrenta la región.

Paneles y debates

Durante las dos jornadas se realizarán cinco paneles temáticos:

* Estado, derechos sociales y democracia

* Poder Judicial y el límite constitucional al autoritarismo

* Entorno digital y derechos humanos

* Guerra, migraciones y cambio climático

* Derechos sociales y doctrina franciscana

En la apertura estará presente el gobernador Gerardo Zamora, mientras que a lo largo del evento expondrán el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, el cardenal Vicente Bokalic Iglic, el juez porteño y presidente de COPAJU Roberto Gallardo, la jueza María Alejandra Villasur García, el padre José “Pepe” Di Paola, y magistrados y académicos de todo el país.

El programa también incluirá a jueces y juezas de provincias como Misiones, Tucumán, Chubut, Santiago del Estero y Buenos Aires, además de referentes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, se destacan César Raúl Jiménez, Natalia Taboada, Gustavo Daniel Moreno, Roxana Cejas Ramírez, Rómulo Rubén Abregú, Ivana Wolansky, Mario Velázquez, Darío Alarcón, Horacio Guillermo Corti y el presbítero Marcelo Trejo.

El encuentro cuenta con el respaldo del Poder Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero.

Cómo participar

La actividad será transmitida en vivo por el canal de YouTube de COPAJU:

* Jornada 4 de septiembre: https://www.youtube.com/live/snOi9ZAGI9s?feature=share

* Jornada 5 de septiembre – 1° parte: https://www.youtube.com/live/yXFJOUZ3flY

* Jornada 5 de septiembre – 2° parte: https://www.youtube.com/live/01ZjukVcMz4?feature=share

Quienes deseen participar presencialmente deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la organización