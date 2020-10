Senador del PRO trató de "gorda" a Carrió y rechazó su pedido por Rafecas

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio expresó hoy su negativa al pedido que les hizo la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para que voten a favor del nombramiento de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. El encargado de comunicar en la sesión de este jueves ese rechazo fue el cordobés Ernesto Martínez, quien cuestionó en duros términos a la ex diputada nacional aunque sin nombrarla y con un ataque a ella por su condición física.

"Si es necesaria la parte del tercio que corresponde a la oposición, en este momento, no hay acuerdo posible. Y mucho menos con el nombre propuesto por el Ejecutivo. Y esto corre por mi cuenta, luego del exhibicionismo ofrecido a la sociedad ayer, comprando libros de derecho y haciendo operaciones mediáticas de una señora gorda. Esto es inaceptable por mi lado, y a su vez en nombre del bloque: esa necesidad y ese acuerdo para llegar a los 2/3 en relación a esa persona no existe ni existirá, porque este interbloque no admite influencias externas, tengan el peso que tengan”, lanzó en su discurso.

"Este bloque no admite influencias externas", sentenció Martínez, tras señalar que "en este momento no hay acuerdo posible" con el oficialismo en torno a la Procuración General "y mucho menos con el nombre que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo".

El pasado miércoles, Carrió reiteró el pedido que ya había hecho el día anterior el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica para que los senadores presten acuerdo para la designación de Rafecas, que requiere de una mayoría de dos tercios a la que el oficialismo no llega con sus votos.

La líder de la CC dijo que el actual juez federal "sabe derecho, lo respaldan los fiscales más serios de la Nación y evitamos que Madura (Cristina Kirchner) tome el poder". "Lo llamé hace 6 meses y le dije: Mire, Rafecas, no levante su propuesta porque puede ser la última salvación de la República", contó la cofundadora de Juntos por el Cambio en declaraciones al canal LN+.

Un adelantado

El ex senador nacional por Cambiemos, Federico Pinedo, ayer se refirió a la designación del procurador general y remarcó: "Daniel Rafecas no me parece que genere confianza en los argentinos, ha tomado muchas decisiones polémicas". Y cruzó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Pinedo habló sobre lo que dijo una de las referentes de Juntos por el Cambio y encendió la interna nuevamente con un tema complicado. "No coincido con Carrió respecto de la postura sobre Rafecas".