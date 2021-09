Macri sigue enojado por perder en 2019 y atacó al país: "Es un caso patético de retroceso"

Enojado, Macri ya había sostenido que la democracia "es el peor de los sistemas", pero ahora fue un paso mas allá y directamente atacó a los argentinos.

Una vez más se conocieron videos de declaraciones de Mauricio Macri. En medio de la búsqueda de "Juntos" de correrse de la gestión del ex presidente, quien es uno de los principales dirigentes del espacio opositor, él busca lanza frases en las que demuestra su enojo con la democracia pero también con el país. Macri indicó que Argentina "es un caso patético de retroceso".

Mauricio Macri sigue buscando excusas por la derrota electoral que sufrió en 2019 a manos de Alberto Fernández y, lejos de hacer una autocrítica, sigue apuntando contra los electores. Enojado, ya había sostenido que la democracia "es el peor de los sistemas", pero ahora fue un paso mas allá y directamente atacó a los argentinos.

"Argentina es un caso patético de retroceso de casi más de medio siglo producto de trabas y comportamientos mafiosos, que hay que romper", sostuvo en durante el encuentro "Desafíos Económicos y Geopolíticos en América Latina y el Caribe". En una entrevista con Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el líder del PRO indicó que "Hace falta mucha dirigencia que le explique a la ciudadanía 'creé, creé, que si logramos trepar esta montaña del otro lado hay un futuro mejor para vos, no sientas que no tiene sentido trepar esa montaña'". En este mismo sentido disparó: "Eso fue un poco lo que nos llevó a no poder reelegir en 2019, porque no había un entendimiento global de la necesidad de cambiar". Después de eso calificó a Argentina como "caso patético de fracaso".

Por otro lado, también calificó al movimiento de Javier Milei, el economista liberal que cosechó un importante apoyo en las últimas elecciones. "Es una versión mucho más extrema, que roza el anarquismo. Cruzan rayas donde no tiene que haber sistema y yo no me siento identificado", dijo en comparación a la coalición de Juntos por el Cambio.

De esta misma charla se desprendió, además, otra frase de Mauricio Macri. En la entrevista que brindó también hizo una polémica reflexión y dejó a la vista el pensamiento que tiene en relación al sistema democrático que atraviesa a una gran parte de los países del mundo. "Es el peor de los sistemas", lanzó.

Luego de conocerse el resultado en los comicios del pasado 12 de septiembre, donde Juntos por el Cambio ganó a nivel nacional, Mauricio Macri manifestó en el encuentro regional: "Ese domingo a la noche no podía conmigo mismo de la alegría y el orgullo de haber creído en los argentinos que yo tenía razón, que realmente no era un compromiso irracional, era un proceso de aprendizaje". Además, expresó que la gente rechazó "el atropello, el abuso y la cultura del poder".